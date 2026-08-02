В Узбекистане заявили о готовности сыграть со сборной России: «Мы открыты к переговорам»

Последний раз наши сборные встречались четыре года назад, и нам было бы очень интересно снова сыграть с таким сильным соперником. Конечно, при принятии решения мы будем учитывать предложения, которые уже есть у Ассоциации, переговоры с другими азиатскими сборными, а также позицию главного тренера Фабио Каннаваро.