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В Узбекистане заявили о готовности сыграть со сборной России: «Мы открыты к переговорам»

Руководитель отдела сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев оценил идею провести товарищеский матч против сборной России.

Источник: Sport24

"Мы готовы и будем рады сыграть со сборной России. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч — против Южной Кореи в октябре. Поэтому мы открыты к тому, чтобы провести встречу с российской командой либо в объединенное окно сентября-октября, либо в ноябре.

Последний раз наши сборные встречались четыре года назад, и нам было бы очень интересно снова сыграть с таким сильным соперником. Конечно, при принятии решения мы будем учитывать предложения, которые уже есть у Ассоциации, переговоры с другими азиатскими сборными, а также позицию главного тренера Фабио Каннаваро.

Если поступит соответствующее предложение, мы готовы принять сборную России в Ташкенте или сами приехать в Москву либо любой другой российский город. Мы полностью открыты к переговорам и будем рады обсудить возможность проведения этого матча", — сказал Тошев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Узбекистан идет 52-м.