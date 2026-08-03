«Лидс» обыграл «Ливерпуль» в товарищеском матче

Счет на 7-й минуте открыл защитник «Ливерпуля» Люк Чемберс. На 40-й минуте забил полузащитник «красных» Флориан Вирц. На 60-й минуте хавбек «Лидса» Бренден Эронсон отыграл один гол. На 71-й и 73-й минуте «Ливерпуль» пропустил дважды — отличились нападающий Доминик Кальверт-Льюин и полузащитник Шон Лонгстафф. На 83-й минуте Кальверт-Льюин оформил дубль.