Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нижний Новгород
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Лидс» обыграл «Ливерпуль» в товарищеском матче

«Лидс» в Чикаго победил «Ливерпуль» в товарищеском матче — 4:2.

«Лидс» в Чикаго победил «Ливерпуль» в товарищеском матче — 4:2.

Счет на 7-й минуте открыл защитник «Ливерпуля» Люк Чемберс. На 40-й минуте забил полузащитник «красных» Флориан Вирц. На 60-й минуте хавбек «Лидса» Бренден Эронсон отыграл один гол. На 71-й и 73-й минуте «Ливерпуль» пропустил дважды — отличились нападающий Доминик Кальверт-Льюин и полузащитник Шон Лонгстафф. На 83-й минуте Кальверт-Льюин оформил дубль.

«Лидс» (6 очков после 3 матчей) выиграл мини-турнир Premier League Summer. «Ливерпуль» стал вторым, уступив по дополнительному показателю. Третье место занял «Рексем» (3 очка), а четвертое — «Сандерленд» (3).