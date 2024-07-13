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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

В Бельгии отказались проводить матч с Израилем дома, он пройдёт за границей — HLN

Ни один из бельгийских городов не хочет принимать матч 1-го тура группового этапа Лиги наций между местной сборной и Израилем, который запланирован на шестое сентября.

Бельгия
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В Бельгии отказались проводить матч с Израилем дома, он пройдёт за границей — HLN | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает HLN.

По информации источника, города из Бельгии не хотят заниматься организацией этой встречи из-за «политической деликатности», а также необходимости обеспечения слишком строгих мер безопасности. На текущий момент ведутся переговоры с УЕФА о том, чтобы провести игру за границей. Подчёркивается, что встреча между сборными Бельгии и Израиля может состояться в Венгрии на стадионе «Панчо Арена».

Напомним, сборная Бельгии принимала участие в Евро-2024, где дошла до ⅛ финала этого турнира. На данной стадии бельгийская национальная команда уступила Франции со счётом 0:1.

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