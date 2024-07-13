В Бельгии отказались проводить матч с Израилем дома, он пройдёт за границей — HLN

По информации источника, города из Бельгии не хотят заниматься организацией этой встречи из-за «политической деликатности», а также необходимости обеспечения слишком строгих мер безопасности. На текущий момент ведутся переговоры с УЕФА о том, чтобы провести игру за границей. Подчёркивается, что встреча между сборными Бельгии и Израиля может состояться в Венгрии на стадионе «Панчо Арена».