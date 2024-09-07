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Спаллетти отреагировал на волевую победу сборной Италии в матче с Францией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу своих подопечных в матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА с Францией (3:1).

Источник: Getty Images

«Всегда есть к чему стремиться. Идеально сыграть нельзя. Было важно оставаться командой. На поле было много напряжения, безумие могла вызвать даже незначительная ситуация. В решающий момент роль играет сила духа, так как есть страх, что ты можешь не достичь цели», — приводит слова Спаллетти RAI Sport.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Франция
1:3
Первый тайм: 1:1
Италия
Футбол, Лига наций А,
6.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Дидье Дешам
Лучано Спаллетти
Голы
Франция
Брэдли Барколя
1′
Италия
Федерико Димарко
30′
Давиде Фраттези
(Матео Ретеги)
51′
Джакомо Распадори
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
15
Ибраима Конате
17
Вильям Салиба
22
Тео Эрнандез
10
Килиан Мбаппе
20
Брэдли Барколя
13
Нголо Канте
77′
5
Жюль Кунде
19
Юссуф Фофана
58′
6
Куадио Коне
60′
21
Жонатан Клосс
77′
18
Уоррен Заир-Эмери
7
Антуан Гризманн
77′
9
Маркус Тюрам
14
Майкл Олисе
58′
11
Усман Дембеле
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
15
Андреа Камбьясо
21
Алессандро Бастони
22
Джованни Ди Лоренцо
7
Самуэле Риччи
8
Сандро Тонали
3
Федерико Димарко
81′
14
Марко Брешанини
5
Риккардо Калафьори
71′
4
Алессандро Буонджорно
10
Лоренцо Пеллегрини
46′
18
Джакомо Распадори
16
Давиде Фраттези
61′
19
Дестини Удоджи
9
Матео Ретеги
49′
81′
11
Мойзе Кин
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
2
Угловые
5
12
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти