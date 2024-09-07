Спаллетти отреагировал на волевую победу сборной Италии в матче с Францией

«Всегда есть к чему стремиться. Идеально сыграть нельзя. Было важно оставаться командой. На поле было много напряжения, безумие могла вызвать даже незначительная ситуация. В решающий момент роль играет сила духа, так как есть страх, что ты можешь не достичь цели», — приводит слова Спаллетти RAI Sport.