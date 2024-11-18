Сборная Франции обыграла итальянцев в матче футбольной Лиги наций

В составе победителей голы на счету Адриена Рабьо (2-я и 65-я минуты), на 33-й минуте мяч в свои ворота забил голкипер итальянцев Гульельмо Викарио. У сборной Италии отличился Андреа Камбьязо (35).
Сборные Франции и Италии набрали по 13 очков в группе 2 лиги A и заняли первое и второе места соответственно. Французы оказались выше благодаря дополнительным показателям. Обе сборные вышли в четвертьфинал Лиги наций, стадия плей-офф стартует в марте 2025 года, жеребьевка четвертьфиналов пройдет 22 ноября.
В другом матче группы 2 сборная Израиля со счетом 1:0 обыграла бельгийцев. Встреча прошла в Будапеште. Обе команды набрали по 4 очка, однако бельгийцы оказались выше по дополнительным показателям. Подопечные бывшего главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско поборются в плей-офф за сохранение места в лиге A, сборная Израиля в следующем сезоне выступит в лиге B.
В других матчах игрового дня сборная Австрии дома сыграла вничью со словенцами (1:1), греки на выезде переиграли команду Финляндии (2:0). Англичане на своем поле разгромили ирландцев (5:0) и вернулись в лигу A, которую покинули по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций.
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.