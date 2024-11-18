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Сборная Франции обыграла итальянцев в матче футбольной Лиги наций

РИМ, 18 ноября. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу в гостях со счетом 3:1 обыграла команду Италии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Источник: Reuters

В составе победителей голы на счету Адриена Рабьо (2-я и 65-я минуты), на 33-й минуте мяч в свои ворота забил голкипер итальянцев Гульельмо Викарио. У сборной Италии отличился Андреа Камбьязо (35).

Сборные Франции и Италии набрали по 13 очков в группе 2 лиги A и заняли первое и второе места соответственно. Французы оказались выше благодаря дополнительным показателям. Обе сборные вышли в четвертьфинал Лиги наций, стадия плей-офф стартует в марте 2025 года, жеребьевка четвертьфиналов пройдет 22 ноября.

В другом матче группы 2 сборная Израиля со счетом 1:0 обыграла бельгийцев. Встреча прошла в Будапеште. Обе команды набрали по 4 очка, однако бельгийцы оказались выше по дополнительным показателям. Подопечные бывшего главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско поборются в плей-офф за сохранение места в лиге A, сборная Израиля в следующем сезоне выступит в лиге B.

В других матчах игрового дня сборная Австрии дома сыграла вничью со словенцами (1:1), греки на выезде переиграли команду Финляндии (2:0). Англичане на своем поле разгромили ирландцев (5:0) и вернулись в лигу A, которую покинули по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.

Италия
1:3
Первый тайм: 1:2
Франция
Футбол, Лига наций А,
17.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Дидье Дешам
Голы
Италия
Андреа Камбьясо
(Федерико Димарко)
35′
Франция
Адриен Рабьо
(Люка Динь)
2′
Гульельмо Викарио
33′
Адриен Рабьо
(Люка Динь)
65′
Составы команд
Италия
13
Гульельмо Викарио
4
Алессандро Буонджорно
21
Алессандро Бастони
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Сандро Тонали
18
Николо Барелла
3
Федерико Димарко
83′
19
Дестини Удоджи
20
Андреа Камбьясо
78′
7
Даниэль Мальдини
5
Мануэль Локателли
67′
14
Никола Ровелла
16
Давиде Фраттези
31′
67′
10
Джакомо Распадори
9
Матео Ретеги
66′
11
Мойзе Кин
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
15
Ибраима Конате
17
Вильям Салиба
8
Куадио Коне
10
Кристофер Нкунку
14
Адриен Рабьо
19
Маттео Гендузи
90+3′
12
Рандаль Коло Муани
44′
5
Жюль Кунде
82′
2
Бенжамен Павар
9
Маркус Тюрам
78′
20
Брэдли Барколя
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
20
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
Франция
Лига наций: таблица и календарь