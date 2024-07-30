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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Дебют круче придумать сложно! Новичок 2DROTS забил в Кубке со штрафного на 90+2-й минуте!

Благодаря его голу команда прошла дальше.

2DROTS
СтрогиноКубок России: результаты и календарь
2DROTS — Строгино — 1:0, видеообзор матча Кубка России: гол Терехова, статистика, 30 июля 2024 | Источник: Чемпионат.com

Даже самые ранние стадии Кубка России бывают интересными для массовой аудитории — если там играют медиаклубы. Правда, их максимумом ранее был только четвёртый раунд. Как раз в него пробились год назад 2DROTS. Теперь начался их новый путь в турнире. И вскоре продолжится.

Медийные клубы в прошлых розыгрышах Кубка показали, что по уровню соответствуют командам Второй лиги. А нынешние соперники «дротсов» из «Строгино» как раз оттуда — причём из второго дивизиона.

Много единоборств, ошибок и потерь — примерно таким было содержание всего матча. Поэтому те зрители, кто включил телетрансляцию, могли подумать, что дворовые команды классически собрались сыграть на пропинку. Но почему-то в рамках Кубка России. Если медиаклубы играют так всегда, то непонятно, почему смотрят их матчи.

2DROTS владели инициативой, тем не менее никак не могли создать стоящий эпизод. До 24-й минуты, когда Газданов промазал из выгодной позиции. Плюс состоялись не самые опасные удары Логинова и Ослоновского с одной стороны и Аляпина с другой. Это были единственные шансы забить обеих команд за весь первый тайм. Если бы здесь считали xG, было бы примерно 0,25 на 0,10. А мы ещё восприняли скучной разборку «Оренбурга» с «Ахматом».

Далее сценарий игры сохранился. «Дротсы» создали много подходов и заработали солидное количество угловых. Забивать должны были Ослоновский и дебютант Терехов, но хорош был строгинский вратарь Мельник.

Дело шло к серии пенальти, пока на 90+2-й тот же Терехов не исполнил Андреа Пирло и шикарно не перебросил стенку со стандарта. Это было реально красиво. Идеальный первый матч Антона за «дротсов».

Полтора года назад президент 2DROTS Никита Панасюк, он же Некит, попросил уайлд-кард в РПЛ и заявил, что его парни пробьются в топ-8. Победа над «Строгино» совсем не убедила, что 2DROTS заслуживают прямую путёвку в элиту. Но как знать, насколько далеко они зайдут в Кубке. Возможно, ещё пара успешных стадий, и такие разговоры возобновятся. Дальше — костромской «Спартак», который не выглядит непроходимым.

Георгий Илющенко

2DROTS
1:0
Первый тайм: 0:0
Строгино
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