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«Ростов» обыграл «Химки» в матче Кубка России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 3:1 обыграл подмосковные «Химки» в матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Источник: https://vk.com/fcrostov

Забитыми мячами в составе победителей отметились Константин Кучаев (8-я минута), Роналдо (38) и Егор Голенков (88). У проигравших отличился Зелимхан Бакаев (45+2).

В турнирной таблице группы B лидирует московский «Локомотив» (6 очков), далее идут «Ростов» (3), «Химки» (3) и «Оренбург» (0). В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Оренбургом», «Химки» в гостях встретятся с «Локомотивом». Матчи пройдут 28 августа.

По итогам группового этапа две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф «пути РПЛ». Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов», команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит». В суперфинале Кубка России сезона-2023/24 сине-бело-голубые со счетом 2:1 обыграли калининградскую «Балтику». Больше всего титулов у московского «Локомотива» (9).

Ростов
3:1
Первый тайм: 2:1
Химки
Футбол, Кубок России, Группа B
13.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Франк Артига
Голы
Ростов
Константин Кучаев
8′
Роналдо
38′
Егор Голенков
88′
Химки
Зелимхан Бакаев
45+2′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
85′
4
Виктор Мелехин
12′
67
Герман Игнатов
19
Хорен Байрамян
25′
89
Родриго Саравия
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
15
Данил Глебов
78′
47
Даниил Уткин
18
Константин Кучаев
67′
10
Кирилл Щетинин
7
Роналдо
57′
73
Имран Азнауров
27
Николай Комличенко
67′
69
Егор Голенков
84′
Химки
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
24
Эдгардо Фаринья
10
Самину Квари Абдуллахи
18
Зелимхан Бакаев
80
Хетаг Хосонов
28′
2
Петар Голубович
70′
72
Дани Фернандес
26
Неманья Анджелкович
78′
23
Захар Волков
17
Илья Берковский
62′
11
Резиуан Мирзов
85′
88
Денис Глушаков
62′
97
Бутта Магомедов
91
Антон Заболотный
43′
70′
9
Александр Руденко
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Князев
(Россия, Курск)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти