«Ростов» обыграл «Химки» в матче Кубка России по футболу

По итогам группового этапа две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф «пути РПЛ». Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов», команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.