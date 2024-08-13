«Ростов» обыграл «Химки» в матче Кубка России по футболу

Забитыми мячами в составе победителей отметились Константин Кучаев (8-я минута), Роналдо (38) и Егор Голенков (88). У проигравших отличился Зелимхан Бакаев (45+2).
В турнирной таблице группы B лидирует московский «Локомотив» (6 очков), далее идут «Ростов» (3), «Химки» (3) и «Оренбург» (0). В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Оренбургом», «Химки» в гостях встретятся с «Локомотивом». Матчи пройдут 28 августа.
По итогам группового этапа две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф «пути РПЛ». Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов», команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит». В суперфинале Кубка России сезона-2023/24 сине-бело-голубые со счетом 2:1 обыграли калининградскую «Балтику». Больше всего титулов у московского «Локомотива» (9).