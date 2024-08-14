Что творит этот бомбардир ЦСКА?! Дивеев забил уже пятый в сезоне!

Нижегородцы же удивили нахождением в старте 21-летнего вратаря Лукьянова: у него совсем нет опыта в РПЛ, а в Кубке ранее он отыграл только один матч — год назад за таганрогский «Форте». И сделал два победных сейва в серии пенальти с липецким «Металлургом». Ещё там оказались нечастые гости основы Магкеев, Шнапцев, Ведерников, Трошечкин и Кутателадзе.