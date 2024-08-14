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Что творит этот бомбардир ЦСКА?! Дивеев забил уже пятый в сезоне!

ЦСКА еле-еле обыграл соперника, которого совсем недавно громил. Всё решилось в серии пенальти.

Источник: РИА "Новости"

Совсем недавно ЦСКА уничтожил «Пари НН» в РПЛ (3:0). Теперь армейцам так легко уже не было.

Сразу разберёмся с ротацией. У армейцев с первых минут появились Тороп, Агапов, Лукин, Келлвен, Кисляк, окончательно оклемавшийся после Олимпиады Файзуллаев, Давила и Койта. Состав не прямо уж удивительный, если учитывать нахождение на лавке молодых Глебова и Шуманского.

Нижегородцы же удивили нахождением в старте 21-летнего вратаря Лукьянова: у него совсем нет опыта в РПЛ, а в Кубке ранее он отыграл только один матч — год назад за таганрогский «Форте». И сделал два победных сейва в серии пенальти с липецким «Металлургом». Ещё там оказались нечастые гости основы Магкеев, Шнапцев, Ведерников, Трошечкин и Кутателадзе.

Как и положено фавориту, ЦСКА прибрал территорию и планомерно раскатывал мяч. Но делал это настолько долго и вальяжно, что оборона «Пари НН» без проблем ликвидировала любую угрозу. Единственный за первые 34 минуты шанс армейцы выцарапали с углового, когда Файзуллаев подал на Дивеева, а тот внезапно для нынешнего сезона не забил — отличную реакцию продемонстрировал Лукьянов.

При этом в самом начале едва не забили нижегородцы: Гоцук со своей половины поля вынес мяч головой, Трошечкин протащил его и вывел на ворота Царукяна — российско-армянский полузащитник вместо плотного удара слабо покатил прямо в руки Торопу.

А вот Зе Турбо на 32-й минуте сыграл увереннее: умело избежал офсайда, принял классный пас вразрез от Кутателадзе и удивил хозяйских болельщиков — явно не такого поворота они ждали. Похвалы от них вряд ли дождутся Зделар, Лукин и Мойзес: первого обокрал Николоз, второй не смог организовать офсайд, а третий упустил автора гола.

Чем ответили армейцы? Таким же давлением и всего одним опасным эпизодом, когда Гоцук в подкате заблокировал выстрел Давилы с близкого расстояния и показал, что не просто так носит капитанскую повязку. В итоге за первый тайм по ударам вышло 9:3 (3:3 в створ), по моментам — 2:2, а по голам — 0:1.

15 минут второго тайма — сценарий тот же. Разве что случилось единоборство Давилы и Гоцука в штрафной «Пари НН». Чилиец с гримасой боли рухнул на газон. Бесполезно — кэп нижегородцев был первым на мяче и не фолил.

А затем забитый мяч всё-таки случился. И оформил его тот, от кого и ждали. Прострел Агапова, замыкание никем не прикрытого Дивеева в одно касание — прости, Лукьянов, сегодня ты без «сухаря».

После такого только один вопрос: а Игорь — точно защитник? Это его пятый гол в сезоне! Уже к середине августа! Как сказал бы Юрий Розанов: вот форвард, вот это настоящий форвард, да? Бьёт он обычно не издалека, но очень редко промахивается.

Далее ЦСКА укрепил атаку, «Пари НН» — оборону: Николич заменил Агапова, Зделара и Койта на Кругового, Облякова и Мусаева, Илич — Магкеева, Шнапцева и Ведерникова на Стаматова, Эктова и Каккоева. Вскоре и Ожегович с Карапузовым поменяли Зе Турбо с Кутателадзе. Впереди нижегородцам свежести также не хватало.

Замены Илича сработали — соперники больше ничего не создали и доигрались до серии пенальти. Николич такую цель едва ли преследовал. Под конец матча он выпустил Жемалетдинова и Яковлева, убрав Файзуллаева и Давилу. Не помогло.

Тем не менее 11-метровые лучше исполнили как раз армейцы: Обляков, Дивеев, Круговой и Келлвен забили, попытку Гоцука нейтрализовал Тороп, а Стаматов сотряс перекладину. Точные удары Ожеговича и Александрова гостей не спасли.

ЦСКА и «Пари НН» набрали первые очки в Кубке России и ждут итоги разборки «Краснодара» с «Ахматом». Безнадёжных аутсайдеров в этой четвёрке нет.

Георгий Илющенко

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:1
Пари Нижний Новгород
Футбол, Кубок России, Группа C
14.08.2024, 17:15 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Саша Илич
Голы
ЦСКА
Игорь Дивеев
60′
Пари Нижний Новгород
Зе Турбо
32′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+3′
31
Матвей Кисляк
77
Илья Агапов
61′
3
Данил Круговой
5
Саша Зделар
61′
10
Иван Обляков
21
Аббосбек Файзуллаев
87′
19
Рифат Жемалетдинов
7
Виктор Давила
87′
46
Владислав Яковлев
20
Секу Койта
61′
11
Тамерлан Мусаев
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
52′
24
Кирилл Гоцук
10
Александр Трошечкин
18
Дан Глейзер
80
Валерий Царукян
3
Данила Ведерников
61′
11
Матео Стаматов
70
Максим Шнапцев
61′
22
Никита Каккоев
99
Станислав Магкеев
61′
15
Александр Эктов
9
Зе Турбо
72′
7
Владислав Карапузов
85′
23
Николоз Кутателадзе
44′
72′
90
Огнен Ожегович
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти