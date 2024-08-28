«Пари НН» заставил «Краснодар» нервничать, но проиграл. У «быков» в Кубке стопроцентный результат

Возможность дать паузу лидерам, а тем, кто в ней нуждается, игровую практику — самое банальное, что можно сказать про групповой раунд FONBET Кубка России. В случае же с «Краснодаром» — это еще и почти переломный момент. После смазанного старта «быки» как раз здесь одержали первую в сезоне победу, взяв верх над ЦСКА. Спустя десять дней этот же соперник был повержен в чемпионате, после чего команда Мурада Мусаева очков не теряет.
В РПЛ черно-зеленые уже третьи. В кубковой группе — даже после вторничной победы ЦСКА над «Ахматом» — все вообще идеально. Черно-зеленые даже с еще не сыгранным матчем в Нижнем Новгороде гарантированно пересекали турнирный экватор на первом месте. Но понятно, что с хорошим отрывом чувствуешь себя более комфортно. И уверенно, хотя с этим у краснодарцев и так уже нет проблем. В любых сочетаниях, потому что обойма позволяет играть на два фронта, не сильно проседая в качестве.
Черников с Кривцовым в центре поля в компании еще не сыгравшего в РПЛ ни минуты опытного Газинского. Тормена и проводивший за команду 300-й матч Петров в обороне. Смолов на острие атаки в компании Козлова и Мозеса Кобнана, который совсем недавно своим дублем перевернул игру с «Пари НН» в чемпионате (2:1). Нигериец вполне мог отличиться и сейчас, но, получив мяч справа от ворот, ударил слишком бесхитростно.
Лукьянова таким удивить было сложно. Он и в более неприятных ситуациях выручал волжан, а капитулировал, когда Козлову, которого вывел на удар из штрафной Смолов, помог рикошет от ноги Гоцука. С одной стороны — южанам повезло. С другой — все логично и закономерно. Краснодарцы полностью доминировали как до гола, так и после него. Вышедший на замену Ожегович, конечно, добавил нижегородской атаке конкретики, только принципиально этого долго ничего не меняло.
Возникало впечатление, что «Краснодар» не мог удвоить свое преимущество по одной причине — иногда «быки» банально заигрывались, пытаясь сделать красиво. Что до перестановок, то по ходу второго тайма основные силы вводили в игру не только Саша Илич, но и Мусаев. Ожегович, Зе Турбо, арендованный у «быков» Эктов, который наконец-то заставил потрудиться в воротах классно «сложившегося» Дюпина. Резервные силы гостей смотрелись внушительнее.
Центр поля укрепил Кастаньо. На правом фланге обороны солидно вышел Гонсалес. А Сперцян с Кордобой довольно быстро соорудили голевой момент, и пущенный колумбийцем мяч разминулся с дальним углом. Забивай — и спокойно завершай игру. Однако спокойно не получилось, и Ожегович, буквально смяв Олусегуна, почти сравнял счет. На выручку Дюпину пришел вынесший мяч с ленточки Гонсалес.
Вслед за ним еще и опасный штрафной последовал. Тут уже Дюпину пришлось спасать самостоятельно — вытягивая мяч из угла. Апогей нижегородского штурма — серия заблокированных ударов из центра штрафной, по ходу которой случилось попадание в руку Арутюняна. Однако игра продолжилась и завершилась в пользу фаворита. Все, как в чемпионате. «Нижний», заставив соперника понервничать, остался ни с чем и замыкает таблицу группы.
А «Краснодар» — первый со стопроцентным результатом. Задача выхода в следующий раунд практически решена. «Быки» в тонусе и на позитиве подходят к воскресному испытанию «Локомотивом» в Черкизове.
Андрей Кузичев