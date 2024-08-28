«Пари НН» заставил «Краснодар» нервничать, но проиграл. У «быков» в Кубке стопроцентный результат

В РПЛ черно-зеленые уже третьи. В кубковой группе — даже после вторничной победы ЦСКА над «Ахматом» — все вообще идеально. Черно-зеленые даже с еще не сыгранным матчем в Нижнем Новгороде гарантированно пересекали турнирный экватор на первом месте. Но понятно, что с хорошим отрывом чувствуешь себя более комфортно. И уверенно, хотя с этим у краснодарцев и так уже нет проблем. В любых сочетаниях, потому что обойма позволяет играть на два фронта, не сильно проседая в качестве.