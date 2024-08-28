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В Кубке «Локомотив» тоже первый! Разгромил «Химки» и открыл новую звездочку

Седьмая подряд победа железнодорожников с учетом всех турниров.

Источник: Спорт-Экспресс

Пока все рассуждают о причинах лидерства «Локомотива» в чемпионате и пытаются понять, надолго ли это, железнодорожники демонстрируют не только уверенность в собственных силах, но и чуть ли не абсолютное спокойствие. Последнее, пожалуй, даже важнее. Никакого головокружения от успехов, и — по крайней мере пока — никакого давления в связи с возросшим уровнем ожиданий. Видно, что Михаилу Галактионову удалось внедрить принцип, согласно которому, каждый матч — это шаг вперед.

И это не банальные фразы про задачу довести до победы ближайшую игру, а еще и продвижение тренером мысли, что «Локо» — это топ-клуб. «Ребята крепнут, становятся еще более организованными, дисциплинированными. От них прямо прет страстью, хорошей самоотдачей, юностью. Честь и хвала им, что они эти моменты впитывают, бьются в каждой игре, потому что мы четко понимаем, что без этого сегодня никуда. Надо завоевать публику — то, на что я их нацеливаю. Мы не можем пребывать в эйфории, мы сами это прекрасно понимаем», — слова главного тренера после победы над «Ростовом» следует воспринимать как озвучивание принципов построения команды.

Ну и то, что она управляема, а также принимает требования тренерского штаба. Если к этому еще и прилагается результат, растет уверенность в правильности выбранного пути. Поэтому, когда говорят, что «Локо» требуется усиление, на мой взгляд, это очень тонкий момент. С одной стороны, сильных игроков много не бывает. С другой — есть такая неосязаемая материя, как командная химия. Разрушить которую куда проще, чем создать. А штаб Галактионова и футболисты ее как раз наладили.

Матчи железнодорожников в FONBET Кубке России в этом плане очень показательны. Там используется совсем другая версия состава (восемь новых фамилий в сравнении с последним туром), но неизменными остаются принципы построения игры, ее качество и четкая система. Так проще найти себя тем, кто в РПЛ в данный момент не на первых ролях. Здесь вернул голевое чутье Сулейманов, который ранее отметился дублем в ворота «Оренбурга», а теперь выстрелил дуплетом по воротам «Химок».

Первый гол — в падении головой после мягкой подачи Сарвели. Второй — с передачи Пиняева, который в последнее время потерял место в старте, но выдал в среду несколько ярких номеров. Как и Салтыков, который временами напоминал, кого признали лучшим молодым игроком РПЛ по итогам прошлого сезона. И все это — как и опыт Тимофеева — те самые внутренние резервы, имеющиеся у «Локомотива».

Хочется еще в данном контексте упомянуть Митая, однако немного смущают разговоры о возможном трансфере албанца — то в Италию, то в Турцию. Но, как бы там ни было на самом деле, участник Евро-2024 показывает себя большим профессионалом. Держит уровень и, кстати, демонстрирует крепость системы. За этот сезон все как-то привыкли, что крутые стандарты — вотчина Батракова. В этот раз новой звездочке «Локо» дали отдохнуть, только все осталось на своих местах.

Дебют матча: идеальная подача Митая с угловой отметки, и Погостнов открыл счет, головой вбив мяч в угол. Те же действующие лица — и еще один потенциально голевой момент, но в этот раз удар автора первого гола заблокировали. А еще — когда Митай исполнял штрафной от правой бровки — каким-то чудом из площади ворот не забил Сильянов.

Да и с игры «Локо» создал много, завершив разгром красивой историей. По ходу матча — еще в статусе запасного — Раков в прямом эфире рассказал о заготовке празднования гола, если отличится он либо готовившийся дебютировать в главной команде красно-зеленых Радиковский. Раков сказал — Раков сделал. Навесил на Тикнизяна, а 19-летний форвард преуспел на добивании. Обещанный юниорами танец — это тоже кураж, который поймала вся команда. С бисиклетой Сулейманова и боковыми «ножницами» Сарвели. Кажется, они бы отбегали еще тайм — просто в удовольствие. «Локо» первый и в Кубке.

Андрей Кузичев

Локомотив
4:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Кубок России, Группа B
28.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Франк Артига
Голы
Локомотив
Егор Погостнов
4′
Тимур Сулейманов
43′
Тимур Сулейманов
57′
Дмитрий Радиковский
81′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
59
Егор Погостнов
94
Артем Тимофеев
8
Владислав Сарвели
99
Тимур Сулейманов
21
Марио Митай
76′
37
Дмитрий Радиковский
24
Максим Ненахов
66′
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
58′
27
Вадим Раков
9
Сергей Пиняев
58′
71
Наир Тикнизян
14
Никита Салтыков
58′
93
Артем Карпукас
Химки
87
Никита Кокарев
13
Сергей Терехов
52′
27
Седрик Гогуа
18
Зелимхан Бакаев
88
Денис Глушаков
97
Бутта Магомедов
2
Петар Голубович
46′
5
Данил Степанов
25
Александр Филин
46′
72
Дани Фернандес
17
Илья Берковский
33′
9
Александр Руденко
55
Кирилл Капленко
74′
10
Самину Квари Абдуллахи
7
Илья Садыгов
68′
8
Кирилл Панченко
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Жвакин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Александр Чекалин
(Россия, Воронеж)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти