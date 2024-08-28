В Кубке «Локомотив» тоже первый! Разгромил «Химки» и открыл новую звездочку

И это не банальные фразы про задачу довести до победы ближайшую игру, а еще и продвижение тренером мысли, что «Локо» — это топ-клуб. «Ребята крепнут, становятся еще более организованными, дисциплинированными. От них прямо прет страстью, хорошей самоотдачей, юностью. Честь и хвала им, что они эти моменты впитывают, бьются в каждой игре, потому что мы четко понимаем, что без этого сегодня никуда. Надо завоевать публику — то, на что я их нацеливаю. Мы не можем пребывать в эйфории, мы сами это прекрасно понимаем», — слова главного тренера после победы над «Ростовом» следует воспринимать как озвучивание принципов построения команды.