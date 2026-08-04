«Крылья Советов» обыграли махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 15-й минуте счет в матче открыл игрок самарцев Денис Макаров. В самом начале второго тайма пенальти реализовал игрок махачкалинцев Владимир Хубулов. Чинеду Джеффри на 63-йй минуте точным ударом принес победы «Крыльям Советов».
Также в группе с «Динамо» и «Крыльями Советов» играю калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит».
4 августа появилась информация о том, что систему персональной идентификации болельщиков (Fan ID) введут на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с сезона-2027/28.
Футбол, Кубок России, Группа C
4.08.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Сергей Булатов
Голы
Динамо Мх
Владимир Хубулов
47′
Крылья Советов
Денис Макаров
(Доминик Ороз)
15′
Джеффри Чинеду
(Мартин Крамарич)
63′
Составы команд
Динамо Мх
1
Давид Волк
13
Сослан Кагермазов
19
Кирилл Зинович
52
Егор Смелов
10
Джавад Хоссейннеджад
9
Ражаб Магомедов
21
Абдулпаша Джабраилов
32′
71
Ян Джапо
8′
72
Александр Сандрачук
71′
77
Темиркан Сундуков
8
Владимир Хубулов
66′
25
Гамид Агаларов
7
Хазем Мастури
56′
66′
28
Сердер Сердеров
24
Андрес Аларкон
46′
22
Мохамед Аззи
66′
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
72
Дани Фернандес
3
Томас Галдамес
73
Владислав Шитов
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
28′
46′
2
Кирилл Печенин
8
Максим Витюгов
46′
6
Сергей Бабкин
10
Мартин Крамарич
79′
26
Джимми Марин
77
Денис Макаров
60′
9
Джеффри Чинеду
19
Иван Олейников
46′
7
Михайло Баньяц
Статистика
Динамо Мх
Крылья Советов
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
7
7
Угловые
6
5
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Вячеслав Охрименко
(Россия)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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