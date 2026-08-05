ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» в первом матче Кубка России

Футболисты ЦСКА обыграли «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Fonbet Кубка России в «пути РПЛ». Московское дерби группы D прошло на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил бразильский защитник Матеус Рейс (40-я минута), у «Локомотива» отличился Александр Сильянов (90+3-я).
В серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА — 5:4. У «Локомотива» мяч забить не смог Сильянов. Ворота ЦСКА защищал Максим Бориско.
Матч стал дебютным за ЦСКА для Бориско, приобретенного 28 июля у калининградской «Балтики».
Нападающий «Локомотива» Александр Руденко был заменен на 31‑й минуте матча на Зелимхана Бакаева из-за травмы. В середине первого тайма Руденко столкнулся колено в колено с хавбеком ЦСКА Кириллом Глебовым и не смог продолжить матч.
Помимо московских клубов, в группе D также выступают «Ростов» и «Акрон». Их матч закончился разгромной победой ростовчан над тольяттинским клубом со счетом 4:0.
В следующем туре соревнования «Локомотив» встретится с «Ростовом» (18 августа), а ЦСКА в этот же день проведет матч с «Акроном» (18 августа).
Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша москвичи обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3 (основное время — 1:1).
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
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