Сильянов спас «Локомотив» в основное время, но лишил победы над ЦСКА в серии пенальти. Яркое дерби в Кубке

Вслед за РПЛ в нашу жизнь полномасштабно вернулся и FONBET Кубок России. Розыгрыш начался еще в июле, когда за дело взялись команды низших дивизионов и Медиалиги, а теперь к ним подключились представители элиты. Групповой этап традиционно переполнен привлекательными вывесками, которые в любых обстоятельствах обращают на себя повышенное внимание аудитории.
Первый для клубов Премьер-лиги игровой день был украшен противостоянием «Локомотива» и ЦСКА в Черкизове. Примечательно, что жеребьевка и в прошлом сезоне определила их в один квартет друг с другом и с «Акроном», только в этот раз вместо «Балтики» — «Ростов». В предыдущем Кубке оба дерби завершились победами армейцев — 2:1 дома и по пенальти после безголевой ничьей в гостях.
Михаил Галактионов называл те поражения неприятными, поэтому «Локо», очевидно, имел мотивы для реваншизма. Вот и состав тренер выбрал относительно боевой, пусть и не самый оптимальный. Его можно назвать полуторным: в запасе остались Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев, Лукас Фассон, Жерзино Ньямси и Сергей Пиняев, которые обычно появляются с первых минут. Дмитрий Игдисамов пошел еще дальше — из тех, кто сразу вышел на поле, только Матвей Кисляк и Кирилл Глебов ранее оказывались в старте в текущем сезоне.
В начале матча «Локомотив» проявлял чуть больше активности, особенно в прессинге — к 8-й минуте и Бориско, и Лукин, и Абдулкадыров по разу ошиблись под давлением, отдав пас в аут. Однако ЦСКА достаточно быстро перехватил инициативу и контроль над происходящим. На рисунок игры заметно влияла линия полузащиты хозяев, состоящая из Коваленко, Щетинина и Веры.
Экспериментальное сочетание не слишком справлялось с созиданием соперника, что приводило к постоянным подходам и полумоментам. Гости часто били из разных позиций, включая неочевидные — в первом тайме ЦСКА нанес 13 ударов, из которых лишь два пришлись в створ. «Локо» при этом ответил всего одной попыткой Ненахова в добавленное время. Довольно внушительный перевес.
На 40-й минуте Кисляк исполнил подачу со штрафного из середины поля, Мусаев перевисел Джикию и сбросил мяч Баринову на край вратарской. Дмитрий оформил прострел в центр, который завершился голом Рейса с линии ворот после небольшой суматохи. ВАР проверял эпизод на предмет офсайда и в итоге подтвердил решение главного судьи — 0:1.
Глебов практически сразу мог удваивать преимущество, но ситуацию выносом с ленточки спас Сильянов.
«Локомотив» до перерыва так и не создал ни одной существенной опасности у чужих ворот. Кроме того, досрочно отдыхать отправился Руденко, которому дважды за полчаса вызывали врачей. Особенно болезненным получился стык коленом в колено с Глебовым. На 30-й минуте Галактионов снял Александра с игры и выпустил Бакаева.
Второй тайм стартовал аж с двух двойных замен. «Локо» отреагировал на вчистую проигранную первую половину выходами Карпукаса и Еремеева вместо Веры и Щетинина — перестановки в полузащите действительно напрашивались. Игдисамов же принял ротационное решение и убрал с поля Кисляка с Глебовым, которых сменили Обляков и Попович.
После перерыва хозяева стали выглядеть бодрее, сработали замены. С Карпукасом гораздо лучше задвигался мяч, Бакаев добавил энергии в финальной трети. Важно, что ЦСКА не просел — матч не склонился в сторону «Локомотива», а просто выровнялся. Гости продолжили наседать и много бить, в том числе издали.
По истечении часа игры Галактионов последним слотом выпустил Голубева и Пиняева вместо Коваленко и Ракова. Игдисамов мгновенно парировал выходами Кругового и Энрике Кармо вместо Фирова и Гайича. Вскоре «Локомотив» в лице Бакаева и Пиняева придумал классную комбинацию с проникновением в штрафную, но не хватило финальной передачи.
На 65-й минуте случился спорный эпизод с отмашкой Ненахова — защитник случайно разбил лицо Поповичу в своей штрафной, вследствие чего ЦСКА в полном составе ожидаемо бросился просить пенальти. Арбитры поводов для назначения 11-метрового не нашли. Максима за удар не наказали, но поле он все равно покинул, а «Локо» ненадолго остался в меньшинстве. Так бывает, если футболист травмируется, а замен уже делать нельзя. Параллельно Игдисамов дразнил соперника, поднимая со скамейки Козлова — ушел Матеус Алвес.
Матч разгонялся и накалялся, словно должно было произойти нечто яркое или драматичное. Два подряд опасных удара Пиняева и кивок Батракова с линии вратарской лишь укрепляли это ощущение. И оно в результате оказалось верным. «Локомотив» в компенсированное время организовал навал, который привел к попаданиям Пиняева в перекладину со штрафного и в штангу с игры, а затем счет сравнял Сильянов.
Серия пенальти столкнула дебютанта Бориско и резервиста Лантратова. Победителем из дуэли вышел вратарь ЦСКА. Символично, что единственным незабившим стал Сильянов, спасший свою команду от поражения в основное время. Так «Локомотив» остановился в миллиметрах от первой победы в сезоне. Не в этот раз.
Трофим Гондюреев