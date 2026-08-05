Сильянов спас «Локомотив» в основное время, но лишил победы над ЦСКА в серии пенальти. Яркое дерби в Кубке

Первый для клубов Премьер-лиги игровой день был украшен противостоянием «Локомотива» и ЦСКА в Черкизове. Примечательно, что жеребьевка и в прошлом сезоне определила их в один квартет друг с другом и с «Акроном», только в этот раз вместо «Балтики» — «Ростов». В предыдущем Кубке оба дерби завершились победами армейцев — 2:1 дома и по пенальти после безголевой ничьей в гостях.