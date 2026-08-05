Батраков обратился к болельщикам после поражения от ЦСКА: «Мы тоже переживаем. Нас это не устраивает»

Железнодорожники уступили армейцам в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1.
"Добрый вечер. Спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Я хочу сказать, что мы извиняемся за тот результат, который показываем эти три матча. Мы тоже переживаем. Нас, как и вас, это не устраивает.
У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде. Я вам клянусь. Все переживают. Мы стараемся на каждой тренировке, чтобы радовать вас своей игрой, победами. Я хочу сказать, что мы вернемся на стезю побед. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это ценно. Для нас это самое главное, что есть в футболе. Спасибо. Вы — лучшие!" — сказал Батраков на поле после матча.
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти