Батраков обратился к болельщикам после поражения от ЦСКА: «Мы тоже переживаем. Нас это не устраивает»

У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде. Я вам клянусь. Все переживают. Мы стараемся на каждой тренировке, чтобы радовать вас своей игрой, победами. Я хочу сказать, что мы вернемся на стезю побед. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это ценно. Для нас это самое главное, что есть в футболе. Спасибо. Вы — лучшие!" — сказал Батраков на поле после матча.