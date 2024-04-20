Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.04
Атлетик
Гранада
11
Футбол. Зарубежный
19.04
Ницца
Лорьян
30
Футбол. Зарубежный
19.04
Кальяри
Ювентус
22
Футбол. Зарубежный
19.04
Айнтрахт Ф
Аугсбург
31
Футбол. Первая лига
19.04
Родина
Химки
12
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
Футбол. Зарубежный
19.04
Дженоа
Лацио
01
Футбол. Премьер-лига
19.04
Краснодар
Факел
20
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Нефтехимик
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
19.04
Родина
Химки
12
15.04
Нефтехимик
Динамо Мх
03
14.04
Родина
Ленинградец
20
14.04
Кубань
КАМАЗ
12
14.04
Арсенал
СКА-Хабаровск
10
14.04
Сокол
Торпедо
02
13.04
Химки
Шинник
01
13.04
Волгарь
Тюмень
12
Футбол. Первая лига. Все результаты
01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» обыграли «Родину» и вышли на первое место в первой лиге

«Химки» в гостях одержали победу над «Родиной» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Родина
ХимкиПервая лига: таблица и календарь
«Химки» обыграли «Родину» и вышли на первое место в первой лиге | Источник: ФК «Химки»

Счет на 19-й минуте открыл форвард гостей Александр Руденко. На 31-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Солтмурада Бакаева. Победный мяч на 36-й минуте забил Илья Берковский.

«Химки» (48 очков) поднялись на первое место в ФНЛ, обойдя махачкалинское «Динамо» (47) и «Акрон» (46). «Родина» (44) идет четвертой в турнирной таблице.

Родина
1:2
Первый тайм: 1:2
Химки
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд.
Каким получился сериал Fallout — адаптация культовой игровой вселенной
Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему боялся Алана Рикмана на съемках «Гарри Поттера»
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь