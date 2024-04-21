Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Ленинградца»

Сергей Кирьяков возглавлял команду с июня 2021 года. Под его руководством «Ленинградец» год назад досрочно стал победителем Второй лиги. В нынешнем сезоне команда дебютировала в Мелбет Первой лиге. Всего под руководством Кирьякова команда провела 95 официальных матчей, одержала 51 победу, 18 матчей завершила вничью и в 26 играх потерпела поражения.