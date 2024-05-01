«Смотреть такой футбол — мука». Разочарование Калешина, «Химки» дожали «Торпедо» и оторвались от Махачкалы | Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» победили «Торпедо»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 30, 28.04.2024, 18:00 Торпедо 1 Химки 2

«Химки» вырвали победу у «Торпедо» — 2:1.

До перерыва чуть конкретнее впереди были подопечные Андрея Талалаева. Берковский бил головой рядом с ближним углом после хорошей подачи с фланга Коряна. Но в целом зрители на трибунах начали скучать.

В перерыве наставник гостей снял с игры свою главную ударную силу — Руденко, выпустив Касимова. 21-летний форвард оправдал доверие тренера через пять минут после возобновления игры. В результате отличной комбинации оказавшись неприкрытым на линии вратарской, он с левой ноги пробил в дальний угол — мяч от штанги залетел в ворота.

Удивительно, но, пожалуй, самым опасным игроком для соперников в составе автозаводцев является центральный защитник Иваньков. В поединке с «Химками» он забил уже третий гол этой весной. И вновь после подачи со стандарта. Чурич со второй попытки нашел голову партнера — 1:1!

В компенсированное время свое веское слово сказали центральные полузащитники «Химок». Экс-игрок ЦСКА Хосонов здорово подал с левого фланга, а бывший хавбек «Торпедо» Нетфуллин пробил головой в правый от себя угол. Равиль сразу же поднял руки вверх, показав: праздновать гол в ворота автозаводцев он не будет.

Победа вывела красно-черных в единоличные лидеры ФНЛ.

— Хорошая игра с укомплектованным, организованным соперником. В первом тайме действовали не очень правильно, было мало доставок в штрафную, убеганий от Руденко. Это объяснимо, у нас третья встреча в «тройнике», да и соперник подготовился неплохо. Второй тайм понравился больше. И изменениями, которые мы внесли, и активизацией игры на флангах. Стало больше доставок в штрафную и больше моментов. Заслуженно победили, ребята — большие молодцы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247412&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щерабченко: — Первый тайм прошел почти без моментов. «Торпедо» не хотело «ставить автобус», тоже пыталось навязать сопернику свою волю. Однако автозаводцы мало комбинировали. Химчане смотрелись впереди интереснее. У Хосонова был неплохой удар — рядом со штангой.

В перерыве Талалаев поменял Руденко и Коряна на Касимова и Магомедова.

Как обычно, «Торпедо» во втором тайме стало проседать, начало применять сдерживающую тактику. Не помогло. «Химкам» удалась хорошая комбинация. Шамкин, как я понял, недоработал на фланге, и через эту зону мяч был доставлен в штрафную — гол в активе свежего Касимова.

На помощь хозяевам вновь пришел стандарт — опять отличился Иваньков. После этого у гостей немного разладилась игра в атаке. Правда, и «Торпедо» впереди не особо преуспело. Все решилось в самой концовке. Подача Хосонова, очень породистый гол Нетфуллина — без шансов для Бабурина. Бросилось в глаза, что «Химки» как-то по-рабочему восприняли это взятие ворот. То есть, видимо, понимали, что рано или поздно должны дожать соперника.

Подмосковный клуб играет на результат, переламывает соперника. Футболисты Талалаева выгрызают очки в концовке, эмоционально борются, на все реагируют.

А вот «Торпедо» на сегодняшний день для меня непонятный клуб. Чего хотят автозаводцы? Какую задачу они преследуют в этих матчах? Куража и эмоций нет, не ясно, наигрывает ли Кононов состав на будущий сезон, есть ли какая-то перспектива… Футболисты как-то спокойно воспринимают поражения. Не видно разочарования на их лицах. Никто не знает, как «Торпедо» собирается прибавлять и делать шаг вперед. Какая-то тишина… Нужно общаться, объяснять свои планы.

Пару слов о судье Егоре Егорове. Он совершил две ошибки, не наказал игроков за отмашки. Но в целом отработал нормально, держал игру под контролем. Справился.

Калешин: «Такие ошибки немыслимы!»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 30, 28.04.2024, 17:00 Арсенал 3 Алания 3

«Арсенал» и «Алания» выдали матч-спектакль. Шесть забитых мячей на двоих! К 80-й минуте туляки вели в счете — 2:1. Окоронкво записал в свой актив гол и результативную передачу на Левина. Видно, что нигериец выходит на свой прежний уровень. Впечатлило, как в эпизоде с первым голом хозяев он благодаря своей мощи легко ушел от Даурова на фланге и выкатил мяч под удар партнеру.

На Караева в «Алании» делали определенную ставку. Но этот сезон ему по большому счету не удался. То не проходил в состав по спортивным показателям, то долго залечивал травму. Давид, видимо, копил всю свою злость к поединку с «оружейниками», чтобы забить первые мячи в чемпионате. За четыре минуты экс-форвард «Урала» и «Торпедо» оформил дубль! Во втором случае, приняв не самый простой пас в чужой штрафной, нападающий сдвинулся в центр, оставил не удел троих защитников и поразил правый от себя угол.

— Какой камбэк в исполнении банды Калешина! Вот он, почерк Евгения Калешина, вот он, характер! — воскликнул комментатор матча.

Команда Александра Сторожука спаслась в компенсированное время — отличился центральный защитник Ботака после навеса Зуева.

Наставник гостей остался недоволен качеством игры своих подопечных.

— Обязаны были выжимать победу, — заметил Калешин. — Огромное разочарование от игры. На хорошем, серьезном уровне такие ошибки просто недопустимы. Пропустили очень простые голы. Если команда ставит серьезные задачи, такие оплошности немыслимы! Мне игра не понравилась. Сумбурный футбол. Побегали, поносились… Шесть голов — для болельщиков хорошо. Но для тренера — мука смотреть такой футбол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247417&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — «Арсенал» очень активно начал, быстро открыл счет. «Алания» довольно долго входила в игру. Заметил, что Окоронкво часто смещался из центра на левый фланг, менялся позициями с Бахаром. Оттуда и сделал голевой пас Левину. Наверное, это ноу-хау Сторожука. Гости постепенно отодвинули игру от своих ворот, но долгое время сами моментов не создавали.

Третий матч кряду с первых минут выходит Хадарцев. Считаю, с ним в составе «Алания» добавила в креативе. Очередной штрафной в его исполнении привел к классному голу Даурова.

Второй тайм показал: Окоронкво набрал хорошую форму. Нигериец доставлял серьезные проблемы защитникам, в итоге забил. Причем гол чистый, африканец не залезал в офсайд. Если «Арсенал» не выйдет в РПЛ, то их забивной форвард получит предложение от клуба элитного дивизиона. Не удивлюсь, если он заиграет в скором времени в основе «Краснодара».

Туляки доминировали, давили, могли забить третий. Гелоян здорово вошел в игру. Однако растранжирив свои моменты, хозяева в течение трех минут пропустили два мяча от Караева.

Празднование «Алании» после третьего гола напоминало осетинскую свадьбу (смеется). Самое интересное, что сначала Караев хотел прострелить, но мяч отлетел к нему от защитника. Форвард быстро сориентировался, на замахах убрал двух соперников и забил.

«Арсенал» после такого развития событий оказался в нокдауне. Лишь в компенсированное время хозяева встрепенулись, организовали навал. Ботака после добротной подачи Зуева забил красивый гол. 3:3. В итоге спасение тулякам принес десятый угловой в их исполнении.

Тедеев: «Это какой-то страшный сон!» «Акрон» проиграл в Челнах

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 30, 28.04.2024, 17:00 КАМАЗ 1 Акрон 0

«Акрон» неожиданно проиграл в гостях «КАМАЗу» — 0:1.

Первый тайм прошел с явным территориальным преимуществом подопечных Заура Тедеева. Самок вытащил сложный мяч после выстрела Глушкова. А когда и голкипер был бессилен, челнинцев выручил Гюрджан, не позволив отличиться Савичеву.

Второй тайм проходил практически без моментов. Тем ценнее сенсационная развязка. После подачи со стандарта защитники «Акрона» вынесли мяч из своей штрафной. Однако отскок поймал Ратников, который вторым касанием мощно пробил в ближний угол. Волков не спас. 1:0!

В играх с «Ленинградцем» и «КАМАЗом» тольяттинцы набрали всего одно очко.

— Против «Акрона» соперники обороняются большими силами, десять человек на своей половине поля. Исключение, наверное, только один тайм с «Родиной», — заметил Тедеев на пресс-конференции. — Не могу упрекнуть футболистов в отсутствии самоотдачи. Так бывает… Это футбол. Для меня это какой-то страшный сон, что по такому матчу команда вообще не набрала очков! У нас нет никаких проблем. Мы просто не можем выиграть два матча, абсолютно безнадежных для соперника!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247415&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шербаченко: — «Акрон» уже пятый матч не меняет стартовый состав. У «КАМАЗа» все с точностью до наоборот. Ни одного номинального нападающего! Челнинцы играют по принципу: все в атаке, все в обороне (улыбается). Кстати, очень рад за Ильдара Ахметзянова, которого включили группу на получение тренерской лицензии PRO. Здорово, что таким перспективным специалистам дают дорогу, зеленый свет. В общем, кресло под Володей Клонцаком (заявлен главным тренером клуба из-за наличия лицензии PRO. — Прим. «СЭ») зашаталось (смеется).

Первый тайм прошел под диктовку «Акрона». «КАМАЗ» организованно, но с трудом оборонялся. Игра гостей в основном шла через Палиенко. Понсе очень мало угрожал воротам хозяев.

Вспоминаю один разговор с Ахметзяновым. Я ему сказал: «Ильдар, лучше всего к селекции вашей команды подходят строки из известной песни: “Я тебя слепила из того, что было”. Он ответил: “Анатольич, да, у нас скромный бюджет. Мы не можем пригласить тех, кого бы очень хотели. Но все равно жестко просеиваем футболистов. Случайных людей в “КАМАЗе” нет!”.

Это очень похвальная стратегия, которая зависит в том числе и от тренерского штаба.

К слову, перед матчем с «Акроном» «КАМАЗ» расторг контракт с Гаглоевым. К такому исходу привел разговор на повышенных тонах между игроком и тренером. Футболист впоследствии извинился, но пути назад уже не было. Это лишний раз говорит о том, что в клубе очень принципиально подходят к игровой дисциплине, неприкасаемых в «КАМАЗе» нет.

Второй тайм проходил уже в несколько другом ключе. Нужно подчеркнуть, что «КАМАЗ» никогда не играет на отбой, на вынос, все время пытается выстроить свою контригру.

После отбора при хорошем движении группа игроков проводила атаки. Преимущество «Акрона» потихоньку улетучилось. Игра выравнялась. К середине второго тайма поймал себя на мысли, что Глушкова вообще не видно на поле. И в этом большая заслуга Пальцева, который играл правого защитника, подключался вперед и успевал нейтрализовать креативного хавбека гостей.

У Галояна тоже мало что получалось. Он все время спорил, что-то доказывал судьям. В общем, атакующая игра «Акрона» рассыпалась. «КАМАЗ», впрочем, тоже почти не угрожал воротам Волкова. В концовке встречи Ахметзянов призвал центрального защитника Ратникова идти вперед. И этот ход сработал. Савелий поймал отскок на линии штрафной и бахнул в ближний угол. Удар получился классным, но стоит говорить и об ошибке Волкова.

«КАМАЗ» терпел, прибавил в концовке, взял три очка. У «Акрона» шансы на выход в РПЛ еще не потеряны. Настораживает, что подопечные Тедеева не забили ни одного гола в матчах с «КАМАЗом» и «Ленинградцем» и набрали всего одно очко.

Хочется отметить судейство Юрия Карпова. Игра изобиловала стыками, единоборствами. Но он все держал под контролем, гасил все стычки. Все карточки по делу. От некоторых других коллег его отличает доброжелательность, с которой он общается с футболистами, тренерами.

«Черноморец» притормозил Махачкалу

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 30, 29.04.2024, 17:00 Черноморец 0 Динамо Мх 0

Чтобы не позволить «Химкам» уйти в отрыв, махачкалинскому «Динамо» нужно было в Новороссийске победить «Черноморец». Не получилось. Нулевая ничья.

Первый тайм запомнился плотным ударом Сердерова с линии штрафной в левый от себя угол и блестящим прыжком Фролкина.

После перерыва самой заметной фигурой на поле был вышедший на замену 20-летний полузащитник «моряков» Родионов, права на которого принадлежат «Зениту». Сначала Илья не переиграл Магомедова в ближнем бою, затем разогнал атаку, отпасовал Кириленко, который с левой закручивал в дальний угол — немного неточно. В концовке встречи Родионов решился на выстрел с 25 метров, но не застал голкипера врасплох.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247410&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — «Динамо» уже четвертый матч подряд выставляет один и тот же состав. А вот наставник хозяев Вадим Гаранин столкнулся с кадровыми проблемами и перетасовал свою обойму. В принципе ему не привыкать.

В первом тайме «Динамо» выглядело сбалансированнее, фундаментальнее. Очень жаль, что Фомин получил повреждение в столкновении с защитником махачкалинцев Касимовым и вынужден был покинуть поле. Здоровья! Перед свистком на перерыв Фролкин дважды выручил хозяев. Замечу, что гости создавали моменты за счет именно командных действий.

Сразу после перерыва команда Биджиева доминировала, «Черноморец» смотрелся довольно бледно. Но постепенно новороссийцы тоже начали огрызаться, создавать хорошие моменты. Магомедову несколько раз пришлось вступить в игру.

Махачкала не смогла дожать соперника. Понравилось, как сыграли защитники «моряков» Мельников и Чичинадзе. Фролкин тоже, конечно, может занести себе эту игру в актив.

Финансовые возможности у «Черноморца» очень солидные — больше, чем у «Динамо». Но Махачкала собирает опытный состав и борется за путевку в РПЛ. А в Новороссийске все время говорят про завтрашний день, про перспективы. Считаю, в футболе живут здесь и сейчас. Болельщики, специалисты ждут от «Черноморца» прорыва в ближайшее время. Если все откладывать на потом, можно ничего так и не дождаться.

Если «Черноморец» с таким составом намерен в следующем сезоне пробиться в РПЛ, то будет непросто. Нужны все-таки исполнители другого уровня. По Махачкале тоже возникает вопрос: готов ли этот подбор футболистов к элитному дивизиону? Понятно, что при решении задачи последует усиление. Но мы сейчас оцениваем нынешний состав бело-синих. Против «Черноморца» довольно блеклую игру провел Касинтура. Видно, что уже накапливается усталость от «тройников».

Тихонов: «В первой лиге нужен ВАР»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 30, 28.04.2024, 9:00 Енисей 1 Волгарь 1

«Енисей» принимал «Волгарь» не в манеже, а на стадионе «Центральный». Хозяева едва не проиграли. Спасительный гол опытнейший Хозин забил уже в компенсированное время — 1:1. После матча Андрей Тихонов аккуратно прошелся по судейству. По всей видимости, наставник «львов» имел в виду два эпизода в штрафной астраханцев, когда против его сына Дениса были нарушены правила, но арбитр не указал на «точку».

— Мне нельзя комментировать судейство. Единственное — считаю, в первой лиге нужен ВАР. Если бы он сегодня был, двести процентов, что назначили бы два пенальти.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247416&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — «Енисей» сыграл на открытом воздухе. Прекрасное поле! Доводилось слышать от специалистов, что «львы» побеждают дома во многом из-за фактора манежа. Но, по-моему, в этом туре «Енисей» всем все доказал. Считаю, команда провела одну из лучших по содержанию игр — в плане комбинаций, в плане идей, в плане создания голевых моментов!

Астраханцы вышли вперед благодаря довольно случайному пенальти, который привез Окладников. Но в целом «Енисей» по всем параметрам превзошел соперника. Во втором тайме преимущество было уже подавляющим. Подвела реализация. Пару раз выручил Одоевский. Ну и, конечно, нужно говорить о странных решениях арбитра. Явные пенальти на Тихонове-младшем, а он никак не реагирует… Любой бы ВАР назначил 11-метровый!

Тихонов-старший перестроил схему игры в концовке. Выпустил Стежко в нападение в пару к Савельеву. Хозяева начали играть в два больших форварда. Если Мазурин сегодня провел свою не лучшую игру, то Тихонов-младший прибавляет на глазах!

В итоге «львы» сравняли счет. Было бы совсем несправедливо, если бы «Енисей» не набрал ни одного очка по такому матчу. «Львы» наиграли на три-четыре гола! Они действовали впереди весьма разнообразно. Атаковали и за счет прострелов, навесов, и за счет проникающих передач по центру, и за счет дальних ударов. В составе «Волгаря» я бы выделил Ушатова.

Вообще судейская тема по весне становится все актуальнее не только в ФНЛ, но и во второй лиге. «Краснодар-2» в минувшем туре принимал «Челябинск». Арбитр Шамара почему-то принимал почти все свои решения в пользу гостей, издевался над молодыми «бычками»… Руководителям судейского комитета я бы посоветовал просматривать не только обзоры игр, а матчи целиком. Тогда многое станет ясно… Это я сейчас об объективности.

«Родина» не справилась с «Тюменью»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 30, 30.04.2024, 15:00 Родина 1 Тюмень 1

«Родина» не выигрывает уже в третьем матче кряду. После двух поражений команда Франка Артиги не смогла дома победить «Тюмень».

В первой половине первого тайма лучшими на поле были голкиперы. Любаков и Корякин справились с непростыми ударами Юшина и Маркелова соответственно.

«Родина» больше владела мячом, пыталась прессинговать. «Тюмень» оказалась готова к единоборствам, мало что позволяя Гордюшенко и компании. До поры до времени. На 37-й минуте Бем пустил Гордюшенко себе за спину. Тот ворвался в штрафную и с левой ноги навесил в центр — Печенкин срезал мяч в свои ворота.

В перерыве наставник хозяев перестраховался: снял с игры висевшего на желтой карточке Марсиньо и выпустил другого бразильца — Ориньо.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот Корякина. Насыров после закидушки Бема с трех метров бил с лета с левой ноги, но довольно бесхитростно — в голкипера. Вообще после перерыва сибиряки начали перехватывать инициативу, чаще стали доходить до чужой штрафной. Печенкин мог реабилитироваться за автогол, пробив из-под защитника рядом со штангой. 19-летний Марьянов здорово вошел в игру, обострял с левого фланга. В итоге один из его прострелов нашел ногу Порохова на дальней штанге. 1:1. 22-летний форвард только в прошлом туре вернулся на поле после того, как пропустил 5 игр из-за травмы. Теперь в его активе 6 голов в сезоне.

Артига бросил в бой Кузнецова, Куликова и Султонова. «Родина» упростила свою игру в атаке, но дивидендов это не принесло. Ничья. Москвичи не смогли догнать «Арсенал», остались пятыми.

«Концепция “все свои” — наше выгодное отличие от “Зенита”. Почему “Ленинградец” — особенный клуб.

Щербаченко: — Артига решил воспитать Ориньо, который неудачно провел встречу в Хабаровске, оставил бразильца в запасе. Вместо него вышел Марсиньо, который на фланге взаимодействовал с Гордюшенко. На острие играл Калмыков.

«Родина» прибрала инициативу к своим рукам. Правда, «Тюмень» огрызалась. Можно вспомнить моменты у Юшина и Маркелова. Гордюшенко наказал Бема за грубую позиционную ошибку, навесил, попал в Печенкина — автогол.

Гости добавили после перерыва. Насыров не использовал верный момент. Печенкин мог забить и в чужие ворота. Замены сибиряков сработали. Гол соорудили Марьянов и Порохов. Абсолютно справедливое развитие событий. Оборона москвичей трещала по швам, тюменцы лучше двигались, конструктивнее атаковали. «Родина» же сбилась только на подачи на Калмыкова.

Наверное, можно говорить о некоем игровом кризисе команды Франка Артиги. Его подопечные мучаются и с трудом создают моменты с игры. В основном вся опасность возникает после стандартов. Юшин выглядел неубедительно. Сказывается отсутствие травмированного Тимошенко. В итоге стиль игры «Родины», как это ни парадоксально, в этом матче был совсем даже не испанским. Скорее скандинавским. Навал, навесы, подачи…

Результат закономерен.