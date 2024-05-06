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16:38 (мск), источник: ТАСС

Тренер футбольного клуба «Енисей» Тихонов обжаловал пятиматчевую дисквалификацию

КДК РФС наложил на специалиста санкции за критику работы арбитра Веры Опейкиной.

ЕнисейПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов обратился в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) с обжалованием своей дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков.

«Андрей Валерьевич Тихонов подал обращение в апелляционный комитет РФС по поводу своей дисквалификации», — сказал Комков.

3 мая контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых условно, за критику работы арбитра Веры Опейкиной в матче 28-го тура Мелбет — Первой лиги со «СКА-Хабаровском» (0:3). Глава комитета Артур Григорьянц сообщил журналистам, что Тихонов может обжаловать дисквалификацию.

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