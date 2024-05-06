Тренер футбольного клуба «Енисей» Тихонов обжаловал пятиматчевую дисквалификацию
КДК РФС наложил на специалиста санкции за критику работы арбитра Веры Опейкиной.
КДК РФС наложил на специалиста санкции за критику работы арбитра Веры Опейкиной.
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов обратился в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) с обжалованием своей дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков.
«Андрей Валерьевич Тихонов подал обращение в апелляционный комитет РФС по поводу своей дисквалификации», — сказал Комков.
3 мая контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых условно, за критику работы арбитра Веры Опейкиной в матче 28-го тура Мелбет — Первой лиги со «СКА-Хабаровском» (0:3). Глава комитета Артур Григорьянц сообщил журналистам, что Тихонов может обжаловать дисквалификацию.