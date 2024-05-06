Тренер футбольного клуба «Енисей» Тихонов обжаловал пятиматчевую дисквалификацию

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов обратился в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) с обжалованием своей дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков.

«Андрей Валерьевич Тихонов подал обращение в апелляционный комитет РФС по поводу своей дисквалификации», — сказал Комков.