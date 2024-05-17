Футбольный клуб «Кубань» вылетел из Первой лиги

«Кубань» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги с 23 очками после 32 матчах. За два тура до окончания чемпионата краснодарская команда не сможет догнать «Сокол» из Саратова (32 очка в 32 матчах), который располагается на 15-й позиции. По итогам сезона Первую лигу покинут команды, которые заняли 18-е, 17-е и 16-е места, они будут выступать в Леон — Второй лиге дивизиона А группы «Золото».