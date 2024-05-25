«Химки» стали победителями Первой лиги, «Ленинградец» вылетел

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» обыграл дома новороссийский «Черноморец» в заключительном туре Первой лиги и стал победителем турнира.

Встреча прошла в субботу в Химках и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Александр Руденко (49-я минута, с пенальти) и Тимур Касимов (77). У гостей отличился Артем Воропаев (7).

«Химки» по итогам сезона набрали 66 очков и стали победителями Первой лиги. Подмосковные футболисты вместе с махачкалинским «Динамо» напрямую вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В стыковых матчах за попадание в высший дивизион сыграют занявший третье место тольяттинский «Акрон» и ставший четвертым тульский «Арсенал». Их соперники определятся позднее в субботу по завершении заключительного тура РПЛ.

Во второй дивизион вылетели «Ленинградец» из Ленинградской области, астраханский «Волгарь» и краснодарская «Кубань».

Лучшим бомбардиром турнира стал нигерийский нападающий «Арсенала» Джонатан Окоронкво, который забил 17 мячей.

Остальные результаты:

«Алания» (Владикавказ) — «Динамо» (Махачкала) — 2:0;

«Родина» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0;

«Шинник» (Ярославль) — «Арсенал» (Тула) — 1:0;

«Акрон» (Тольятти) — «СКА-Хабаровск» — 2:1;

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Сокол» (Саратов) — 1:2;

«Волгарь» (Астрахань) — «Кубань» (Краснодар) — 2:0;