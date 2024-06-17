«Торпедо» вступилось за отстраненного от футбола Игоря Денисова | Источник: РИА "Новости"

Вчера, 16 июня, Денисов был отстранен от футбольной деятельности на один год условно за то, что выпустил запрещенного игрока в матче за команду «Торпедо» 2011 года рождения.

«Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе. Мы полностью удовлетворены работой Игоря Владимировича с командой 2011 года рождения в клубной академии “Торпедо”. Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку», — заявили в пресс-службе «Торпедо» для РИА Новости.