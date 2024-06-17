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17:04 (мск), источник: Sport24

«Торпедо» вступилось за отстраненного от футбола Игоря Денисова

Московское «Торпедо» встало на защиту бывшего футболиста сборной России, а ныне — тренера академии автозаводцев Игоря Денисова.

ТорпедоПервая лига: таблица и календарь
«Торпедо» вступилось за отстраненного от футбола Игоря Денисова | Источник: РИА "Новости"

Вчера, 16 июня, Денисов был отстранен от футбольной деятельности на один год условно за то, что выпустил запрещенного игрока в матче за команду «Торпедо» 2011 года рождения.

«Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе. Мы полностью удовлетворены работой Игоря Владимировича с командой 2011 года рождения в клубной академии “Торпедо”. Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку», — заявили в пресс-службе «Торпедо» для РИА Новости.

40-летний Игорь Денисов является 4-кратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. На его счету 54 матча за сборную России. Денисов работает в академии «Торпедо» с января текущего года.

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