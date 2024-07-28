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10:06 (мск), источник: Sports

Гол со своей половины «Уралу» — сотворил бердыевец из «Черноморца»

Как же зарядил Мераби Уридия!

Черноморец
УралПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Черноморец"

Очередной шедевр из Первой лиги — Мераби Уридия из «Черноморца» приговорил «Урал» голом со своей половины.

Гол вышел не только красивым, но и важным. После третьего «Урал» не оклемался

Уридия сотворил красоту в добавленное к первому тайму время при счете 2:1 в пользу «Черноморца». Решился на удар, когда был в двух метрах от центральной линии. Голкипер «Урала» Алексей Мамин слишком далеко выбежал из ворот и не выручил.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал» совсем загрустил в концовке первого тайма: за пару минут до шедевра Илья Родионов с линии штрафной покатил в самый угол. Во второй половине уральцы один отыграли усилиями центрального защитника Итало — но даже для ничьей этого не хватило (2:3).

«Урал» слегка тормознул после вылета из РПЛ: после побед над «Сочи» (2:0) и «Шинником» (2:1) такое обидное поражение. На днях еще потеряли Игоря Дмитриева — юный полузащитник был основным, а теперь попробует силы в «Спартаке». Взамен уральцы получили 1,5 млн евро.

Команду возглавляет уралец Евгений Аверьянов. «У него душа лежит за “Урал”. Он будет работать не за деньги, а по совести. Проиграет игру и ему будет так же обидно, как мне и всем болельщикам. Аверьянов будет стараться улучшить нас», — уверен президент клуба Григорий Иванов.

Герой из «Черноморца» обожает Бердыева, хоть и не раскрылся в «Рубине». Провел 8 лет в «Нефтехимике»

Уридия — уже опытный нападающий (31 год). Родился в грузинском Батуми, но еще в детстве беженцем переехал в Москву. Был в академиях «Локо» и «Спартака».

Бабушка, дед и дядя Мераби жили в Казани, и летом он часто навещал родственников. В 16 попал в «Рубин» и сразу сверкнул. В первый год Уридия забил больше всех в чемпионате Татарстана, во второй — выиграл чемпионат России среди юношей.

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Мераби все чаще тренировался с основой «Рубина» — и под руководством Курбана Бердыева наконец-то понял футбол.

«Курбан Бекиевич очень сильный специалист. Я это хорошо на себе ощутил после года тренировок с основой, — рассказывал Уридия в 2016-м. — Я стал другим футболистом. Да, было много тактических моментов. Думал, что это все скучно и нудно, но на самом деле это сильно помогло. Я благодарен, что мне пришлось работать с Бердыевым. Я начал что-то понимать в футболе».

Источник: РИА "Новости"

Но практики на взрослом уровне не хватало — и Мераби поездил в аренды. Два сезона провел в «Нефтехимике»: 8 голов в 44 матчах. Андрей Талалаев пригласил в нижегородскую «Волгу», но Уридия не смог забить ни одного гола. В 2015-м съездил в грузинский клуб «Шукура» Кобулети — 4 гола в 19 игах, хотя бы что-то.

Возвращение в «Рубин» не задалось — Мераби понял, что не нужен команде. «Должен был самостоятельно узнавать, когда и с кем тренироваться», — вспоминал футболист. Пришлось разорвать контракт.

Несколько месяцев Уридия сидел без контракта — во многом из-за того, что «Рубин» не вернул его трансфер из Грузии в РФС, и Мераби в России считался легионером. Поддерживал форму в мини-футбольном клубе «Комус». На студенческом уровне нападающий разрывал: осенью 2016-го стал лучшим бомбардиром всероссийского турнира вузов в Сочи.

В итоге Уридия поиграл за «Торпедо», а в 2017-м вернулся в «Нефтехимик». Второй заход получился куда ярче: в сумме набрал 65 голов и 24 ассиста в 220 матчах. В 2019-м выиграл ПФЛ и стал лучшим игроком турнире в зоне «Урал-Приволжье».

В прошлом году «Рубин» даже вернул воспитанника за 250 тысяч евро — продержался несколько месяцев и поехал в Новороссийск. В этом сезоне впервые забил — и сразу так классно.

Автор: Илья Панаев

Черноморец
3:2
Первый тайм: 3:1
Урал
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