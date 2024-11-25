«Балтика» мчит в РПЛ, а Шатов и форвард «Спартака» — в огне! Итоги тура Первой лиги

«Арсенал» не побеждает с 16 сентября или 10 туров подряд. Туляки за это время потеряли не только первую строчку, но и место в топ-4. А для «Тюмени» это третья победа в сезоне. Так что от трёх очков ей не легче — команда идёт на последнем месте, отставая от ближайшего конкурента на шесть очков.