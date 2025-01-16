«Урал» без Бикфалви, мощная селекция «Торпедо», ЧП в Хабаровске. ФНЛ проснулась

«СКА-Хабаровск» не намерен мириться с этой ситуацией и на своем сайте выступил с резким заявлением. Армейцы считают, что кто-то из конкурентов пытается увести у них игрока: «С большим разочарованием вынуждены сообщить, что футболист-профессионал нашего клуба Жан Шарль Оливье Яо до настоящего времени не прибыл в расположение клуба. Как следствие, игрок не прошел углубленное медицинское обследование и не летит с командой на первый учебно-тренировочный сбор. ФК “СКА-Хабаровск” неоднократно предупреждал Шарля о недопустимости такого поведения, как и об отсутствии у него веских оснований для досрочного расторжения трудового договора. Более того, мы не раз сообщали ему о готовности вести переговоры с другими клубами о его трансфере на очень адекватных условиях. Однако ни одного официального запроса к нам не поступало.



В случае если Шарль продолжит деструктивное поведение, ФК “СКА-Хабаровск” будет отстаивать свои интересы в юрисдикционных органах ФИФА и РФС. Самому игроку в этом случае будет грозить дисквалификация, а также обязательство выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта и возместить все понесенные в связи с этим расходы».