Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Сочи» объявил о трансфере белорусского полузащитника

Белорусский полузащитник Роман Пасевич стал игроком «Сочи».

Источник: vk.com/pfcsochi

25-летний футболист перешел в «Сочи» из «Уфы».

«Добро пожаловать в “Сочи”, Рома!» — написано в заявлении сочинского клуба.

25-летний полузащитник будет выступать под 97-м номером. Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Сочи
Первая лига: таблица и календарь