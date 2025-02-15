ФК «Сочи» объявил о трансфере белорусского полузащитника

25-летний футболист перешел в «Сочи» из «Уфы».
«Добро пожаловать в “Сочи”, Рома!» — написано в заявлении сочинского клуба.
25-летний полузащитник будет выступать под 97-м номером. Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Белорусский полузащитник Роман Пасевич стал игроком «Сочи».
25-летний футболист перешел в «Сочи» из «Уфы».
«Добро пожаловать в “Сочи”, Рома!» — написано в заявлении сочинского клуба.
25-летний полузащитник будет выступать под 97-м номером. Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года.