Гол Мелёшина помог «Сочи» обыграть «Енисей» в матче 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сочи» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар).