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Гол Мелёшина помог «Сочи» обыграть «Енисей» в матче 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сочи» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар).

Источник: пресс-служба ФК «Сочи»

«Сочи» одолел «Енисей» со счётом 2:1.

На 67-й минуте нападающий «Сочи» Павел Мелёшин реализовал 11-метровый удар. На 77-й минуте форвард Владимир Писарский увеличил преимущество хозяев. На 90+2-й минуте нападающий Александр Долгов отыграл один мяч «Енисея».

После 26 сыгранных матчей «Сочи» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 37 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 56 очков.

В следующем туре «Сочи» сыграет с московской «Родиной» (6 апреля), а «Енисей» — с новороссийским «Черноморцем» (6 апреля).

Сочи
2:1
Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 26
31.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Фишт, 3632 зрителя
Главные тренеры
Роберт Морено
Андрей Тихонов
Голы
Сочи
Павел Мелешин
66′
Владимир Писарский
76′
Енисей
Александр Долгов
90+2′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
24
Набиль Абердин
14
Кирилл Кравцов
21
Игнасио Сааведра
97
Роман Пасевич
13
Сергей Терехов
85′
22
Олег Кожемякин
27
Кирилл Заика
63′
18
Никита Бурмистров
28
Руслан Магаль
46′
5
Павел Маслов
11
Павел Мелешин
40′
79′
8
Максим Кайнов
85′
77
Владимир Писарский
85′
29
Кирилл Никитин
Енисей
1
Станислав Антипин
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
71′
8
Александр Ломакин
7
Андреа Чуканов
79′
6
Амир Батырев
23
Кирилл Ушатов
44′
79′
10
Юрий Бавин
87′
43
Артур Гилязетдинов
2′
33′
49
Оливье Кенфак
48′
22
Александр Канаплин
79′
20
Адольф Белем
75
Андрей Окладников
13′
83′
47
Александр Долгов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти