«Балтика» одержала волевую победу над «СКА-Хабаровск» в матче 27-го тура Первой лиги

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика», у которой 59 очков после 27 встреч. «СКА-Хабаровск» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Сочи» (13 апреля), а «СКА-Хабаровск» — с тульским «Арсеналом» (13 апреля).