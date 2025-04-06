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«Балтика» одержала волевую победу над «СКА-Хабаровск» в матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и калининградская «Балтика».

Источник: ФК "Балтика"

Команды играли на стадионе «им. В. И. Ленина» в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). «Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

На 26-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 45+2-й минуте забил форвард Брайан Хиль. Победный мяч гостей на 51-й минуте оформил нападающий Руслан Лисакович, реализовав пенальти — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика», у которой 59 очков после 27 встреч. «СКА-Хабаровск» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Сочи» (13 апреля), а «СКА-Хабаровск» — с тульским «Арсеналом» (13 апреля).

СКА-Хабаровск
1:2
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Первая лига, Тур 27
6.04.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Андрей Талалаев
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти