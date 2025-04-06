«Родина» победила «Сочи» в заключительном матче 27-го тура Первой лиги

Первый гол в игре был забит на 23-й минуте, отличился нападающий Артём Максименко. На 56-й минуте сенегальский форвард «Родины» Пап Гейе удвоил преимущество своей команды. На 72-й минуте футболисты «Сочи» получили право на пенальти. Удар реализовал приобретённый у «Спартака» нападающий Павел Мелёшин. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий Артём Концевой.