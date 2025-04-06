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«Родина» победила «Сочи» в заключительном матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч Первой лиги между «Родиной» и «Сочи». Игра закрывала программу 27-го тура. Победу в поединке праздновали футболисты столичной команды, счёт матча — 3:1.

Источник: ФК «Сочи»

Первый гол в игре был забит на 23-й минуте, отличился нападающий Артём Максименко. На 56-й минуте сенегальский форвард «Родины» Пап Гейе удвоил преимущество своей команды. На 72-й минуте футболисты «Сочи» получили право на пенальти. Удар реализовал приобретённый у «Спартака» нападающий Павел Мелёшин. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий Артём Концевой.

По итогам 27 туров «Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками. «Сочи», в свою очередь, располагается на третьей строчке. У команды 47 очков.

Родина
3:1
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Первая лига, Тур 27
6.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена
Главные тренеры
Зоран Зелькович
Роберт Морено
Голы
Родина
Артем Максименко
23′
Пап Гуйе
56′
Артем Концевой
90′
Сочи
Павел Мелешин
72′
Составы команд
Родина
16
Александр Корякин
52
Иван Кузьмичев
68
Михаил Рядно
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
10
Йорди Рейна
7
Пап Гуйе
83′
99
Иван Тимошенко
72
Астемир Гордюшенко
63′
14
Макс Баришич
77
Аршак Корян
68′
20
Артем Концевой
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
5
Павел Маслов
60′
13
Сергей Терехов
24
Набиль Абердин
21
Игнасио Сааведра
27
Кирилл Заика
63′
18
Никита Бурмистров
14
Кирилл Кравцов
82′
8
Максим Кайнов
97
Роман Пасевич
72′
29
Кирилл Никитин
7
Владимир Писарский
62′
10
Мартин Крамарич
11
Павел Мелешин
82′
59
Руслан Барт
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
6
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти