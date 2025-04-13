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Вратарь «Сокола» находится в сознании после столкновения головами с соперником

Голкипер Никита Карабашев столкнулся головами в борьбе за мяч с защитником Родины.

Источник: AP 2024

ТАСС, 13 апреля. Голкипер саратовского «Сокола» Никита Карабашев находится в сознании после столкновения головами с защитником московского футбольного клуба «Родина» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура Мелбет — Первой лиги. Об этом сообщает пресс-служба «Сокола».

Инцидент произошел в конце второго тайма. Игроки столкнулись в борьбе за мяч и упали на газон. После этого их увезли на автомобиле скорой медицинской помощи.

«Состояние Никиты Карабашева стабильное, он в сознании. Сейчас футболист находится в больнице», — сообщили в пресс-службе клуба.

Встреча прошла в Саратове и завершилась победой «Родины» со счетом 2:1.