Вратарь «Сокола» находится в сознании после столкновения головами с соперником

ТАСС, 13 апреля. Голкипер саратовского «Сокола» Никита Карабашев находится в сознании после столкновения головами с защитником московского футбольного клуба «Родина» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура Мелбет — Первой лиги. Об этом сообщает пресс-служба «Сокола».
Инцидент произошел в конце второго тайма. Игроки столкнулись в борьбе за мяч и упали на газон. После этого их увезли на автомобиле скорой медицинской помощи.
«Состояние Никиты Карабашева стабильное, он в сознании. Сейчас футболист находится в больнице», — сообщили в пресс-службе клуба.
Встреча прошла в Саратове и завершилась победой «Родины» со счетом 2:1.