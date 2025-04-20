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«Сочи» разгромил «Аланию» в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Источник: ПФК «Сочи»

Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Первый мяч был забит на 32-й минуте. Отличился французский защитник «Сочи» Набиль Аберден. На 60-й минуте Артём Макарчук удвоил преимущество хозяев поля. Спустя 10 минут полузащитник Максим Кайнов забил третий мяч в ворота гостей. На 90+4-й минуте форвард «Сочи» Павел Мелёшин сделал счёт 4:0.

Отметим, что на 67-й минуте «Алания» осталась вдесятером. С поля был удалён защитник Макар Чирков.

После этой победы в активе «Сочи» стало 50 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» с 23 очками находится на 16-й строчке.

Сочи
4:0
Первый тайм: 1:0
Алания
Футбол, Первая лига, Тур 29
20.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Спартак Гогниев
Голы
Сочи
Набиль Абердин
32′
Артем Макарчук
60′
Максим Кайнов
71′
Павел Мелешин
90+4′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
10
Мартин Крамарич
59
Руслан Барт
24
Набиль Абердин
72′
5
Павел Маслов
27
Кирилл Заика
72′
22
Олег Кожемякин
14
Кирилл Кравцов
37′
54′
8
Максим Кайнов
7
Владимир Писарский
68′
97
Роман Пасевич
29
Кирилл Никитин
68′
11
Павел Мелешин
Алания
23
Георгий Натабашвили
4
Сослан Качмазов
19
Аллон Бутаев
73
Макар Чирков
67′
9
Артем Закиров
12
Данил Казанцев
95
Спартак Гогниев
61′
18
Таймураз Тобоев
8
Алан Хугаев
78′
86
Майрам Дзестелов
21
Артур Козырев
78′
28
Инал Дудаев
79
Дато Черткоев
73′
7
Леван Тавзарашвили
76
Виктор Нафиков
73′
70
Руслан Дауров
82′
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
2
9
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти