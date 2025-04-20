«Сочи» разгромил «Аланию» в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.