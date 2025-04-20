«Сочи» разгромил «Аланию» в матче 29-го тура Первой лиги

Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Первый мяч был забит на 32-й минуте. Отличился французский защитник «Сочи» Набиль Аберден. На 60-й минуте Артём Макарчук удвоил преимущество хозяев поля. Спустя 10 минут полузащитник Максим Кайнов забил третий мяч в ворота гостей. На 90+4-й минуте форвард «Сочи» Павел Мелёшин сделал счёт 4:0.
Отметим, что на 67-й минуте «Алания» осталась вдесятером. С поля был удалён защитник Макар Чирков.
После этой победы в активе «Сочи» стало 50 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» с 23 очками находится на 16-й строчке.
Роберт Морено
Спартак Гогниев
Набиль Абердин
32′
Артем Макарчук
60′
Максим Кайнов
71′
Павел Мелешин
90+4′
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
10
Мартин Крамарич
59
Руслан Барт
24
Набиль Абердин
72′
5
Павел Маслов
27
Кирилл Заика
72′
22
Олег Кожемякин
14
Кирилл Кравцов
37′
54′
8
Максим Кайнов
7
Владимир Писарский
68′
97
Роман Пасевич
29
Кирилл Никитин
68′
11
Павел Мелешин
23
Георгий Натабашвили
4
Сослан Качмазов
19
Аллон Бутаев
73
Макар Чирков
67′
9
Артем Закиров
12
Данил Казанцев
95
Спартак Гогниев
61′
18
Таймураз Тобоев
8
Алан Хугаев
78′
86
Майрам Дзестелов
21
Артур Козырев
78′
28
Инал Дудаев
79
Дато Черткоев
73′
7
Леван Тавзарашвили
76
Виктор Нафиков
73′
70
Руслан Дауров
82′
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
2
9
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти