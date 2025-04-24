Лучший бомбардир Первой лиги Мелешин порвал переднюю крестообразную связку

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Футболист «Сочи» и лучший бомбардир Первой лиги Павел Мелёшин порвал переднюю крестообразную связку, сообщается в Telegram-канале клуба.
Нападающий получил травму в матче 29-го тура Первой лиги против владикавказской «Алании» (4:0), который прошел 20 апреля. В той игре он забил гол, отличившись на четвертой добавленной минуте.
«Травма, полученная Павлом Мелёшиным в игре с “Аланией”, к сожалению, оказалась более чем серьезной — разрыв передней крестообразной связки. Теперь нашему бомбардиру предстоит операция на коленном суставе и длительное восстановление. Все мы желаем Паше оставаться сильным духом и помнить, что в это непростое время мы все рядом с ним!» — отмечено в заявлении.
На счету 21-летнего игрока 11 голов в 18 матчах. В феврале «Сочи» выкупил контракт Мелёшина у московского «Спартака». Ранее игрок выступал за сочинцев на правах аренды.