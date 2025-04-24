Лучший бомбардир Первой лиги Мелешин порвал переднюю крестообразную связку

«Травма, полученная Павлом Мелёшиным в игре с “Аланией”, к сожалению, оказалась более чем серьезной — разрыв передней крестообразной связки. Теперь нашему бомбардиру предстоит операция на коленном суставе и длительное восстановление. Все мы желаем Паше оставаться сильным духом и помнить, что в это непростое время мы все рядом с ним!» — отмечено в заявлении.