«Сочи» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Футболисты «Сочи» на выезде обыграли «Чайку» из Песчанокопского в матче 30-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в селе Песчанокопское, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мартин Крамарич (52-я минута) и Владимир Писарский (56, с пенальти). На 82-й минуте встречи был удален нападающий «Сочи» Кирилл Никитин.
«Сочи» вышел на второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 53 очка. «Чайка» (34) располагается на 13-й позиции.
В другом матче «КАМАЗ» из Набережных Челнов на своем поле обыграл московскую «Родину» — 1:0.
Футбол, Первая лига, Тур 30
26.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Сергей Первушин
Роберт Морено
Голы
Сочи
Мартин Крамарич
52′
Владимир Писарский
56′
Составы команд
Чайка
73
Михаил Штепа
4
Камиль Ибрагимов
44
Никита Кармаев
40′
18
Олег Николаев
84′
77
Эльдияр Зарыпбеков
26′
7
Александр Хохлачев
56′
2
Данил Пелих
68′
32
Дмитрий Пивоваров
10
Никита Маляров
58′
8
Ярослав Арбузов
66′
13
Данила Янов
89′
9
Олег Козаченко
17
Муслим Бамматгереев
58′
19
Владислав Руденко
20
Станислав Библик
89′
78
Даниил Черняков
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
8
Максим Кайнов
24
Набиль Абердин
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
29
Кирилл Никитин
72′
82′
27
Кирилл Заика
72′
5
Павел Маслов
10
Мартин Крамарич
89′
55
Лазар Стойсавлевич
59
Руслан Барт
60′
97
Роман Пасевич
77
Владимир Писарский
64′
88′
72
Руслан Шагиахметов
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти