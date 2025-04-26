«Сочи» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в селе Песчанокопское, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мартин Крамарич (52-я минута) и Владимир Писарский (56, с пенальти). На 82-й минуте встречи был удален нападающий «Сочи» Кирилл Никитин.