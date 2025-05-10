«Сочи» не смог обыграть «Нефтехимик» в матче 32-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился защитник «Нефтехимика» Александр Кахидзе. «Сочи» отыгрался на 45-й минуте. Автором забитого мяча стал словенский нападающий Мартин Крамарич.
После этой игры в активе «Нефтехимика» стало 35 очков. Команда поднялась на 12-е место в таблице чемпионата. «Сочи» с 57 очками расположился на четвёртой строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 32
10.05.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик, 1350 зрителей
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Роберт Морено
Голы
Нефтехимик
Александр Кахидзе
37′
Сочи
Мартин Крамарич
45′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
70′
8
Максим Лайкин
15
Андрей Никитин
17
Эдуард Валиахметов
76′
99
Данила Емельянов
24
Александр Кахидзе
80′
90
Константин Шильцов
9
Кирилл Морозов
89′
6
Даниил Родин
10
Рашид Магомедов
10′
80′
11
Саид Алиев
Сочи
35
Александр Дегтев
24
Набиль Абердин
17
Артем Макарчук
21
Игнасио Сааведра
10
Мартин Крамарич
77
Владимир Писарский
4
Вячеслав Литвинов
54′
89′
55
Лазар Стойсавлевич
8
Максим Кайнов
87′
89′
20
Даниил Мартовой
27
Кирилл Заика
62′
68′
5
Павел Маслов
28
Руслан Магаль
68′
97
Роман Пасевич
29
Кирилл Никитин
56′
59
Руслан Барт
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти