«СКА-Хабаровск» выиграл у «Родины» в последнем домашнем матче сезона

Футболисты «СКА-Хабаровска» сегодня провели последнюю домашнюю игру сезона 2024/25, армейцы на стадионе имени Ленина приняли столичный клуб «Родина». В напряжённой борьбе, изобиловавшей опасными выпадами и контрвыпадами, хозяева одержали верх, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первом тайме Георгий Гонгадзе мог забить свой 13 мяч в этом первенстве и догнать по количеству голов лучшего на сегодня Мартина Секулича из «Урала», но его удар пришёлся в штангу. Впрочем, форвард частично компенсировал эту оплошность в финале игрового отрезка: Гонгадзе перехватил мяч в центре и выдал идеальный пас на левый фланг на Артёма Симоняна. Тот, в свою очередь, отправил в атаку во вратарскую «Родины» Рамазана Гаджимурадова, и полузащитник, выдержав долю секунды, переиграл голкипера гостей, 1:0 на 43-й минуте.
За 5 минут до финального свистка армейцы могли и должны были увеличивать счёт — впервые вышедший за основной состав Гребёнкин с метра угодил в руку голкипера москвичей. Ещё один шанс отличиться вскоре упустил Георгий Гонгадзе.
1:0, и армейцы кладут в копилку важные три очка. Заключительную игру сезона 2024/25 красно-синие проведут на выезде в Екатеринбурге с «Уралом». Матчи последнего тура МЕЛБЕТ-Первой лиги стартуют в одно время — в субботу 24 мая в 20:00 по хабаровскому времени.
Алексей Поддубский
Зоран Зелькович
Рамазан Гаджимурадов
42′
1
Алексей I Кузнецов
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
91
Егор Носков
92
Роман Емельянов
9
Георгий Гонгадзе
17
Николай Покидышев
72′
84
Ярослав Гребенкин
4
Борха Мартинес
66′
6
Садыг Багиев
7
Артем Симонян
81′
8
Александр Гаглоев
20
Камран Алиев
81′
96
Александр Максименко
70
Рамазан Гаджимурадов
66′
11
Альбек Гонгапшев
1
Сергей Айдаров
26
Артем Мещанинов
68
Михаил Рядно
20
Артем Концевой
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
76′
22
Александр Гапечкин
6
Руслан Фищенко
65′
12
Дмитрий Маркитесов
7
Пап Гуйе
76′
52
Иван Кузьмичев
18
Магомедхабиб Абдусаламов
65′
99
Иван Тимошенко
77
Аршак Корян
46′
9
Артем Максименко
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти