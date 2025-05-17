«СКА-Хабаровск» выиграл у «Родины» в последнем домашнем матче сезона

В первом тайме Георгий Гонгадзе мог забить свой 13 мяч в этом первенстве и догнать по количеству голов лучшего на сегодня Мартина Секулича из «Урала», но его удар пришёлся в штангу. Впрочем, форвард частично компенсировал эту оплошность в финале игрового отрезка: Гонгадзе перехватил мяч в центре и выдал идеальный пас на левый фланг на Артёма Симоняна. Тот, в свою очередь, отправил в атаку во вратарскую «Родины» Рамазана Гаджимурадова, и полузащитник, выдержав долю секунды, переиграл голкипера гостей, 1:0 на 43-й минуте.