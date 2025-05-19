Судьба второй путевки в РПЛ решится в последнем туре Первой лиги

Первое место и выход в РПЛ гарантировала себе калининградская «Балтика» (68 очков). На 4-м месте располагается «Сочи» с 57 очками, на один балл отстает екатеринбургский «Урал» (56). В случае равенства очков между этими командами выше в таблице будет располагаться «Урал» по результатам личных встреч (2:0, 0:1). В заключительном туре команда из Екатеринбурга дома сыграет с со «СКА-Хабаровском», который располагается на 6-й строчке с 53 очками.