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Судьба второй путевки в РПЛ решится в последнем туре Первой лиги

На нее претендуют московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец».

Источник: https://t.me/fnleagueofficial

ТАСС, 19 мая. Футболисты новороссийского «Черноморца» со счетом 2:0 обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче предпоследнего, 33-го тура Мелбет — Первой лиги и сохранили шансы на выход в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) без стыковых матчей.

Оба мяча забил Мераби Уридия (70-я и 82-я минуты).

Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 33, 19.05.2025, 18:00
Нефтехимик
0
Черноморец
2

«Черноморец» набрал 61 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от московского «Торпедо» на три балла. В случае победы «Черноморца» и поражения «Торпедо» в заключительном туре новороссийская команда окажется выше благодаря результатам личных встреч (1:1, 2:0). В 34-м туре «Торпедо» примет «Камаз» из Набережных Челнов, «Черноморец» дома сыграет с «Сочи». Встречи пройдут 24 мая и начнутся в 13:00 мск.

Команда, занявшая второе место, выйдет в РПЛ напрямую в случае прохождения процедуры лицензирования. Клубы, закончившие чемпионат Первой лиги на 3-й и 4-й строчках сыграют в стыковых матчах за право участия в РПЛ в следующем сезоне с командами, финишировавшими на 13-м и 14-м местах в элитном дивизионе.

Первое место и выход в РПЛ гарантировала себе калининградская «Балтика» (68 очков). На 4-м месте располагается «Сочи» с 57 очками, на один балл отстает екатеринбургский «Урал» (56). В случае равенства очков между этими командами выше в таблице будет располагаться «Урал» по результатам личных встреч (2:0, 0:1). В заключительном туре команда из Екатеринбурга дома сыграет с со «СКА-Хабаровском», который располагается на 6-й строчке с 53 очками.

Футбол. Первая лига
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Черноморец
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