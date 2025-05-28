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Геннадий Орлов: «Сочи» отказал «Черноморцу» в аренде стадиона, хотя команды из одного края

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о важности наличия инфраструктуры в современном футболе.

Источник: Чемпионат.com

«В фильме “Вратарь” была команда научно-исследовательского института. Но эти времена давным-давно прошли. Сегодня футбол — это бизнес. Необходим уровень, инфраструктура. Между прочим, “Краснодар” никогда раньше не занимал первое место — ни во Второй лиге, ни в ФНЛ. Его же в каждый дивизион приглашали — в РПЛ вообще с пятого места. Две команды отвалились, а у Галицкого — стабильный, благополучный клуб.

Вот у нас мучится всё время “Алания”. В регионе большие традиции, талантливые футболисты, а стадион никак не могут сделать. Уж на 12−15 тысяч-то арену в столице республики можно построить.

Тот же “Акрон” договорился с Самарой, но и свой собственный стадион, как я слышал, строит. А “Черноморец” хотел арендовать “Фишт”, но получил отказ от Сочи, хотя команды из одного края. Вместе с тем чемпионство “Краснодара” и подъём сразу двух клубов в Первой лиге говорит о любви к футболу в регионе. Там нужно развивать его — климатические условия тоже благоприятствуют», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее новороссийскому «Черноморцу» было отказано в выдаче лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге.