Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.30

КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Урала» Шатова за нецензурную брань в адрес арбитра

Инцидент случился в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

Источник: ФК "Урал"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление тренера екатеринбургского «Урала» Олега Шатова по итогам первого стыкового матча с грозненским «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В первом матче за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне «Урал» дома победил «Ахмат» со счетом 2:1. В ответной игре «Ахмат» оказался сильнее — 2:0.

«Мы рассмотрим удаление тренера “Урала” Олега Шатова за оскорбительное поведение, а именно использование ненормативной лексики в адрес главного судьи матча. Шатова пригласили на заседание. После окончания первой игры бывший главный тренер “Ахмата” Сергей Ташуев не принял участие в запланированном флеш-интервью», — сказал Григорьянц.

«По ответному матчу “Ахмат” — “Урал” рассмотрим, что у половины сотрудников КРС домашней команды отсутствовали удостоверения необходимого образца. На 83-й минуте Бернард Бериша вышел за пределы технической зоны. На 90-й минуте покидание технической зоны футболистами и официальными лицами “Ахмата”. Также рассмотрим массовое появление посторонних лиц на футбольном поле после матча», — добавил Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.