КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Урала» Шатова за нецензурную брань в адрес арбитра

«Мы рассмотрим удаление тренера “Урала” Олега Шатова за оскорбительное поведение, а именно использование ненормативной лексики в адрес главного судьи матча. Шатова пригласили на заседание. После окончания первой игры бывший главный тренер “Ахмата” Сергей Ташуев не принял участие в запланированном флеш-интервью», — сказал Григорьянц.