КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Урала» Шатова за нецензурную брань в адрес арбитра

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление тренера екатеринбургского «Урала» Олега Шатова по итогам первого стыкового матча с грозненским «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В первом матче за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне «Урал» дома победил «Ахмат» со счетом 2:1. В ответной игре «Ахмат» оказался сильнее — 2:0.
«Мы рассмотрим удаление тренера “Урала” Олега Шатова за оскорбительное поведение, а именно использование ненормативной лексики в адрес главного судьи матча. Шатова пригласили на заседание. После окончания первой игры бывший главный тренер “Ахмата” Сергей Ташуев не принял участие в запланированном флеш-интервью», — сказал Григорьянц.
«По ответному матчу “Ахмат” — “Урал” рассмотрим, что у половины сотрудников КРС домашней команды отсутствовали удостоверения необходимого образца. На 83-й минуте Бернард Бериша вышел за пределы технической зоны. На 90-й минуте покидание технической зоны футболистами и официальными лицами “Ахмата”. Также рассмотрим массовое появление посторонних лиц на футбольном поле после матча», — добавил Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет в четверг.