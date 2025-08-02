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«Урал» победил «Родину» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура PARI Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московская «Родина».

Источник: Чемпионат.com

Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов (Ярославль). Победу одержали екатеринбуржцы с итоговым счётом 2:1.

Первый мяч в игре забил защитник хозяев Матвей Бардачёв на 43-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Урала» укрепил хорватский нападающий Мартин Секулич. На 84-й минуте гости смогли отыграть один мяч усилиями Артёма Концевого.

После трёх встреч «Урал» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды девять очков. «Родина» располагается на 14-й строчке с одним очком.

Урал
2:1
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 3
2.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Зоран Зелькович
Голы
Урал
Матвей Бардачев
42′
Мартин Секулич
50′
Родина
Артем Концевой
83′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
6
Фаниль Сунгатулин
13
Роман Акбашев
44
Владислав Малькевич
16
Фернандо Итало
82′
34
Тимофей Маргасов
37
Виталий Бондарев
67′
5
Тимур Аюпов
10
Мартин Секулич
82′
50
Максим Воронов
14
Юрий Железнов
71′
59
Евгений Харин
85′
97
Илья Ишков
66′
42
Егор Мосин
Родина
71
Илья Свинов
3
Лео Гогличидзе
33′
26
Артем Мещанинов
5
Андрей Егорычев
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
88
Артем Сокол
54′
80
Станислав Бессмертный
7
Пап Гуйе
75′
20
Артем Концевой
38
Леон Мусаев
8′
46′
77
Аршак Корян
23
Кирилл Ушатов
75′
72
Астемир Гордюшенко
24
Артем Бирюков
54′
99
Иван Тимошенко
Статистика
Урал
Родина
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти