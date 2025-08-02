«Урал» победил «Родину» в матче 3-го тура Первой лиги

Первый мяч в игре забил защитник хозяев Матвей Бардачёв на 43-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Урала» укрепил хорватский нападающий Мартин Секулич. На 84-й минуте гости смогли отыграть один мяч усилиями Артёма Концевого.