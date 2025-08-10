«Ротор» обыграл «Уфу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл «Уфу» в матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 1:0. В составе хозяев голом отметился Илья Сафронов на 34-й минуте.
«Ротор», на счету которого семь очков, располагается на шестой строчке в турнирной таблице. «Уфа» (4) идет на 11-м месте.
Футбол, Первая лига, Тур 4
10.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Омари Тетрадзе
Голы
Ротор
Илья Сафронов
34′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
34
Максим Храмцов
90+1′
80
Вячеслав Бардыбахин
74′
97
Николай Покидышев
37
Денис Фомин
44′
6
Сергей Макаров
10
Артем Симонян
59′
33
Ярослав Арбузов
24
Михаил Мальцев
90′
11
Александр Клещенко
7
Илья Сафронов
84′
77
Дмитрий Сасин
88
Никита Никифоров
59′
15
Дмитрий Лаврищев
17
Глеб Шильников
83′
28
Андрей Семенов
Уфа
31
Александр Беленов
15
Алан Хабалов
79
Константин Троянов
67′
88
Мигран Агеян
85′
55
Евгений Шляков
8
Шамиль Исаев
81′
21
Никита Мацхарашвили
75′
24
Филип Мрзляк
80′
23
Данил Ахатов
61′
77
Чимези Уильямс
11
Осман Минатулаев
61′
9
Илья Карпук
5
Денис Кутин
11′
50
Иван Хомуха
22
Залимхан Юсупов
47′
75′
19
Эмиль Майоров
79′
Статистика
Ротор
Уфа
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
7
2
Угловые
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти