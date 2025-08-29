«Торпедо» разгромно уступило «Родине» в матче 7-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.
Первый гол в матче был забит на 32-й минуте. Отличился нападающий «Родины» Артём Максименко. На 71-й минуте форвард Магомедхабиб Абдусаламов удвоил преимущество своей команды. На 90+3-й минуте Абдусаламов оформил дубль.
Эта победа стала для «Родины» первой в новом сезоне. В активе команды семь набранных очков. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 7
29.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Барсег Киракосян
Павел Кирильчик
Голы
Родина
Артем Максименко
32′
Магомедхабиб Абдусаламов
72′
Магомедхабиб Абдусаламов
90′
Составы команд
Родина
1
Сергей Волков
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
3
Лео Гогличидзе
28′
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
65′
4
Дмитрий Тананеев
7
Пап Гуйе
57′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
77
Аршак Корян
65′
23
Кирилл Ушатов
99
Иван Тимошенко
33′
80′
20
Артем Концевой
9
Артем Максименко
80′
72
Астемир Гордюшенко
Торпедо
12
Егор Бабурин
15
Егор Данилкин
23
Кирилл Данилин
4
Сергей Бородин
99
Глеб Шевченко
15
Александр Орехов
19
Руслан Байтуков
46′
3
Александр Иваньков
97
Марио Чурич
65′
65
Владимир Москвичев
8
Артур Галоян
46′
55
Данил Степанов
7
Александр Юшин
64′
9
Душан Бакич
38
Александр Чупаев
87′
89
Руслан Червяков
Статистика
Родина
Торпедо
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
8
5
Угловые
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти