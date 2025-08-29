Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.15
П2
3.12
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
2
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
15.00
П2
62.00
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.83
X
3.91
П2
1.60
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.83
П2
3.87
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.00
П2
3.65
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Торпедо» разгромно уступило «Родине» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались московские «Родина» и «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 32-й минуте. Отличился нападающий «Родины» Артём Максименко. На 71-й минуте форвард Магомедхабиб Абдусаламов удвоил преимущество своей команды. На 90+3-й минуте Абдусаламов оформил дубль.

Эта победа стала для «Родины» первой в новом сезоне. В активе команды семь набранных очков. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.

Родина
3:0
Первый тайм: 1:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 7
29.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Барсег Киракосян
Павел Кирильчик
Голы
Родина
Артем Максименко
32′
Магомедхабиб Абдусаламов
72′
Магомедхабиб Абдусаламов
90′
Составы команд
Родина
1
Сергей Волков
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
3
Лео Гогличидзе
28′
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
65′
4
Дмитрий Тананеев
7
Пап Гуйе
57′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
77
Аршак Корян
65′
23
Кирилл Ушатов
99
Иван Тимошенко
33′
80′
20
Артем Концевой
9
Артем Максименко
80′
72
Астемир Гордюшенко
Торпедо
12
Егор Бабурин
15
Егор Данилкин
23
Кирилл Данилин
4
Сергей Бородин
99
Глеб Шевченко
15
Александр Орехов
19
Руслан Байтуков
46′
3
Александр Иваньков
97
Марио Чурич
65′
65
Владимир Москвичев
8
Артур Галоян
46′
55
Данил Степанов
7
Александр Юшин
64′
9
Душан Бакич
38
Александр Чупаев
87′
89
Руслан Червяков
Статистика
Родина
Торпедо
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
8
5
Угловые
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти