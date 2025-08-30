«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Итоговый счёт игры — 1:1.
На третьей минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Руслана Апекова с пенальти. На 31-й минуте полузащитник хабаровского клуба Камран Алиев восстановил равенство в счёте.
«СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе дальневосточной команды девять очков в семи играх на старте сезона. «КАМАЗ» располагается на третьей строчке с 14 очками.
Футбол, Первая лига, Тур 7
30.08.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина, 3417 зрителей
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Ильдар Ахметзянов
Голы
СКА-Хабаровск
Камран Алиев
31′
КАМАЗ
Руслан Апеков
3′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
30
Давид Шавлохов
79
Денис Першин
84
Ярослав Гребенкин
61′
91
Егор Носков
7
Камран Алиев
13
Данила Янов
17
Андрей Анисимов
75′
77′
6
Садыг Багиев
8
Роман Емельянов
65′
14
Владислав Брагин
9
Максим Кутовой
46′
19
Тельядо Алькаде
77
Батраз Гурциев
73′
11
Александр Гаглоев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
7
Руслан Аюкин
15
Максим Бурко
66′
2
Давид Хубаев
86′
11
Руслан Апеков
59
Даниил Моторин
21
Георгий Юдинцев
75′
27
Роман Мануйлов
10
Роман Защепкин
65′
19
Ренат Голыбин
90′
28
Мухаммад Султонов
75′
14
Сурхайхан Абдуллаев
9
Давид Караев
65′
53
Александр Дерюгин
Статистика
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти