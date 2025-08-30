«Уфа» разгромила «Чайку» в матче 7-го тура Первой лиги

Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.69
П2
1.25
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.21
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.00
П2
3.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.75
П2
3.70
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.79
П2
32.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
3.82
X
2.35
П2
3.01
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.45
П2
1.67
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.70
П2
1.30
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.00
П2
4.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Айнтрахт Ф
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.00
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.74
П2
7.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Байер
3
Все коэффициенты
П1
98.00
X
8.75
П2
1.07
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.37
П2
12.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
2.99
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.68
X
3.83
П2
1.82
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.52
П2
2.30
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.44
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.20
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.78
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.85
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Уфа» разгромила «Чайку» в матче 7-го тура Первой лиги

«Уфа» одержала домашнюю победу над «Чайкой» в матче 7-го тура Лиги Pari.

Источник: Чемпионат.com

Встреча на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 4:0.

Дубль оформил Дилан Ортис (73-я и 89-я минуты), который вышел на замену во втором тайме. По голу забили Уильямс Чимези (26-я минута) и Осман Минатулаев (48-я минута).

«Уфа» под руководством Омари Тетрадзе набрала восемь очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка», которую возглавляет Дмитрий Комбаров, с шестью очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре 3 сентября «Уфа» сыграет в гостях с московским «Торпедо», команда из села Песчанокопское в этот же день дома примет волгоградский «Ротор».

Уфа
4:0
Первый тайм: 1:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 7
30.08.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Дмитрий Комбаров
Голы
Уфа
Чимези Уильямс
26′
Осман Минатулаев
48′
Дилан Ортис
73′
Дилан Ортис
90′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
45
Александр Теняев
50
Иван Хомуха
55
Евгений Шляков
52′
8
Шамиль Исаев
15
Алан Хабалов
11
Осман Минатулаев
68′
23
Данил Ахатов
22
Залимхан Юсупов
79′
10
Расул Гыстаров
24
Филип Мрзляк
64′
48
Александр Лукьянов
77
Чимези Уильямс
68′
70
Дилан Ортис
88
Мигран Агеян
79′
19
Эмиль Майоров
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
12
Дмитрий Иванников
15
Богдан Рогочий
91
Даниил Столяров
17
Глеб Пополитов
10
Абдулло Джебов
77′
38
Станислав Топинка
55
Вадим Гапеев
81′
2
Данил Пелих
69
Антон Гурылев
81′
95
Арсений Гердт
88
Иван Маркелов
58′
7
Егор Гуляев
87
Арсений Филев
59′
20
Станислав Библик
Статистика
Уфа
Чайка
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти