«Уфа» разгромила «Чайку» в матче 7-го тура Первой лиги

Встреча на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 4:0.
Дубль оформил Дилан Ортис (73-я и 89-я минуты), который вышел на замену во втором тайме. По голу забили Уильямс Чимези (26-я минута) и Осман Минатулаев (48-я минута).
«Уфа» под руководством Омари Тетрадзе набрала восемь очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка», которую возглавляет Дмитрий Комбаров, с шестью очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре 3 сентября «Уфа» сыграет в гостях с московским «Торпедо», команда из села Песчанокопское в этот же день дома примет волгоградский «Ротор».
Футбол, Первая лига, Тур 7
30.08.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Дмитрий Комбаров
Голы
Уфа
Чимези Уильямс
26′
Осман Минатулаев
48′
Дилан Ортис
73′
Дилан Ортис
90′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
45
Александр Теняев
50
Иван Хомуха
55
Евгений Шляков
52′
8
Шамиль Исаев
15
Алан Хабалов
11
Осман Минатулаев
68′
23
Данил Ахатов
22
Залимхан Юсупов
79′
10
Расул Гыстаров
24
Филип Мрзляк
64′
48
Александр Лукьянов
77
Чимези Уильямс
68′
70
Дилан Ортис
88
Мигран Агеян
79′
19
Эмиль Майоров
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
12
Дмитрий Иванников
15
Богдан Рогочий
91
Даниил Столяров
17
Глеб Пополитов
10
Абдулло Джебов
77′
38
Станислав Топинка
55
Вадим Гапеев
81′
2
Данил Пелих
69
Антон Гурылев
81′
95
Арсений Гердт
88
Иван Маркелов
58′
7
Егор Гуляев
87
Арсений Филев
59′
20
Станислав Библик
Статистика
Уфа
Чайка
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
