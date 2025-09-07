Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.03
П2
10.00
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.63
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.08
П2
3.17
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.07
П2
3.41
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
36.00
X
13.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.50
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.55
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.52
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Польша
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.33
П2
7.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.08
X
18.00
П2
52.00

Футболист из Европы признался в любви к России

Хорватский полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк заявил о любви к России. Его слова приводит «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

«Я люблю Россию! Мой опыт тут был замечательным. Когда я играл в РПЛ, я был счастлив. Сейчас я здесь. Думаю, этого достаточно», — сказал он.

Мрзляк с 2020 по 2022 год выступал за «Уфу», а недавно вернулся в клуб. По его словам, он профессионально относится к своим обязанностям и не думает о политической обстановке. А критика на родине его не беспокоит, заявил Филип,

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.