«Ротор» победил «СКА-Хабаровск», продлив безвыигрышную серию армейцев до шести матчей

Автором единственного гола на 51-й минуте стал защитник хозяев Александр Коротков.
В компенсированное время второго тайма армейцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Егор Носков.
«Ротор» набрал 17 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» потерял очки в 6-м матче кряду и с 9 баллами на счету находится на 11-й строчке.
В следующем туре «Ротор» дома примет «КАМАЗ», а «СКА-Хабаровск» на своем стадионе сыграет с «Челябинском».
Футбол, Первая лига, Тур 9
7.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Алексей Поддубский
Голы
Ротор
Александр Коротков
51′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
37
Денис Фомин
6
Сергей Макаров
18
Максим Кайнов
2
Александр Коротков
97
Николай Покидышев
9
Давид Давидян
65′
70
Александр Хохлачев
80′
80
Вячеслав Бардыбахин
77′
28
Андрей Семенов
10
Артем Симонян
55′
60′
24
Михаил Мальцев
85′
7
Илья Сафронов
61′
77
Дмитрий Сасин
33
Ярослав Арбузов
60′
73
Имран Азнауров
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
55′
84
Ярослав Гребенкин
79
Денис Першин
13
Данила Янов
64′
7
Камран Алиев
30
Давид Шавлохов
91
Егор Носков
78′
90+1′
77
Батраз Гурциев
56′
11
Александр Гаглоев
14
Владислав Брагин
46′
19
Тельядо Алькаде
96
Александр Максименко
77′
6
Садыг Багиев
17
Андрей Анисимов
72′
55
Василий Алейников
Статистика
Ротор
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
5
2
Угловые
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти