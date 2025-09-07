Ричмонд
«Ротор» победил «СКА-Хабаровск», продлив безвыигрышную серию армейцев до шести матчей

В воскресенье, 7 сентября, в Волгограде состоялся матч 9-го тура Лиги PARI, в котором местный «Ротор» нанес поражение «СКА-Хабаровск» (1:0).

Источник: vk.com/fc.rotor

Автором единственного гола на 51-й минуте стал защитник хозяев Александр Коротков.

В компенсированное время второго тайма армейцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Егор Носков.

«Ротор» набрал 17 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» потерял очки в 6-м матче кряду и с 9 баллами на счету находится на 11-й строчке.

В следующем туре «Ротор» дома примет «КАМАЗ», а «СКА-Хабаровск» на своем стадионе сыграет с «Челябинском».

Ротор
1:0
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 9
7.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Алексей Поддубский
Голы
Ротор
Александр Коротков
51′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
37
Денис Фомин
6
Сергей Макаров
18
Максим Кайнов
2
Александр Коротков
97
Николай Покидышев
9
Давид Давидян
65′
70
Александр Хохлачев
80′
80
Вячеслав Бардыбахин
77′
28
Андрей Семенов
10
Артем Симонян
55′
60′
24
Михаил Мальцев
85′
7
Илья Сафронов
61′
77
Дмитрий Сасин
33
Ярослав Арбузов
60′
73
Имран Азнауров
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
55′
84
Ярослав Гребенкин
79
Денис Першин
13
Данила Янов
64′
7
Камран Алиев
30
Давид Шавлохов
91
Егор Носков
78′
90+1′
77
Батраз Гурциев
56′
11
Александр Гаглоев
14
Владислав Брагин
46′
19
Тельядо Алькаде
96
Александр Максименко
77′
6
Садыг Багиев
17
Андрей Анисимов
72′
55
Василий Алейников
Статистика
Ротор
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
5
2
Угловые
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти