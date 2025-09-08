Ричмонд
«Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между «Уралом» из Екатеринбурга и «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена “в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Никита Новиков из Петрозаводска. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

На седьмой минуте полузащитник Роман Акбашев вывел хозяев поля вперёд. На 44-й минуте защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов восстановил равенство в счёте.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 20 очками в девяти матчах. «Нефтехимик» набрал восьмое очко в сезоне и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Урал
1:1
Первый тайм: 1:1
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 9
8.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Мирослав Ромащенко
Кирилл Новиков
Голы
Урал
Роман Акбашев
7′
Нефтехимик
Николай Толстопятов
44′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
46
Артем Мамин
2
Силвие Бегич
22
Лео Кордейро
80′
34
Тимофей Маргасов
52′
13
Роман Акбашев
97
Илья Ишков
84′
31
Максим Сергеев
42
Егор Мосин
68′
18
Никита Морозов
10
Мартин Секулич
88′
7
Алексей Каштанов
16
Фернандо Итало
82′
59
Евгений Харин
6
Фаниль Сунгатулин
68′
20
Евгений Марков
Нефтехимик
28
Тимофей Кашинцев
75
Дмитрий Шадринцев
75′
17
Эдуард Валиахметов
11
Данила Сухомлинов
9
Рашид Магомедов
65
Николай Толстопятов
12
Максим Ширяев
7
Султан Джамилов
90′
21
Денис Михайлов
15
Андрей Никитин
52′
2
Марат Ситдиков
10
Давид Кокоев
65′
90
Константин Шильцов
6
Даниил Родин
64′
8
Георгий Кантария
67′
Статистика
Урал
Нефтехимик
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
8
3
Угловые
15
3
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти