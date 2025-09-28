«Ротор» Бояринцева снова зажигает. Какие перспективы на возвращение Волгограда в РПЛ?

В 2020 году «Ротор», воспользовавшись досрочным завершением сезона в ФНЛ из-за пандемии, вернулся в Российскую Премьер-Лигу после 16-летнего перерыва. Эйфория быстро сменилась разочарованием — ни одной победы в первых 11 турах, итоговое 15-е место, вылет обратно.
За спортивным провалом последовали управленческий хаос и проблемы с финансами. Экс-тренер Александр Хацкевич рассказывал, что у клуба не было «ни хозяина, ни стратегии» — руководство вмешивалось в тренерские решения, «Ротор» накопил большие долги (включая штрафы от ФИФА), а игроки массово уходили бесплатно или за копейки. Постоянно менялись тренеры.
Сезон-2021/2022 завершился вылетом из ФНЛ. Спустя два года (сезон-2023/2024) «Ротор» всё-таки вернулся — Денис Бояринцев зашёл в команду перед стыковыми встречами с «Новосибирском» и оформил повышение. Матч в гостях завершился вничью (1:1), в Волгограде хозяева одержали победу благодаря хет-трику Ильи Сафронова (3:1).
И тут же «Ротор» стал лучшим новичком Первой лиги! Финишировал на девятом месте («Уфа» и «Чайка», поднявшиеся из Второй лиги, долго боролись за выживание). Бояринцев построил одну из самых «сухих» команд чемпионата: меньше «Ротора» (26) пропустили только «Торпедо» (25) и «Балтика» (18). Правда, забивали волгоградцы не так часто — всего 0,94 гола за игру (девятый показатель в сезоне). По ожидаемым голам без учёта пенальти вообще заняли 14-е место с показателем 33,13 NPxG.
Бояринцев столкнулся с критикой. Нейтральные болельщики ругали команду за невзрачный стиль. Однако сейчас «Ротор» включился в борьбу за высокие места — одержал четыре победы в последних шести турах. Разность мячей на этом отрезке — 14:2. Команда разгромила «Торпедо» (3:0) и выстояла против «Урала» (0:0). Вратарь Никита Чагров записал на свой счёт пять «сухарей» (суммарно — уже семь за 11 туров).
Разбираемся, что ждёт «Ротор» дальше.
Трансферная кампания — 18 человек на вход
Клуб активно поработал на рынке. Окончательный состав сформировался уже после старта чемпионата, но даже перед 1-м туром было ясно, что «Ротор» будет другим.
Команда почти полностью поменяла оборону. Пришли крайние защитники Максим Храмцов, Вячеслав Бардыбахин и Александр Коротков. Также приехали центрдефы Денис Фомин и Николай Покидышев. Обновилась линия атаки — из «Чайки» прибыл Александр Хохлачёв, клуб взял в аренду Ярослава Арбузова и Кирилла Никишина из «Балтики». Имран Азнауров, позаимствованный у «Ростова», тоже оказался в руках Бояринцева.
«Ротор» выцепил одного самых техничных полузащитников лиги — Артёма Симоняна из «СКА-Хабаровск». На старте сезона не хватало глубины в опорной зоне — в конце августа клуб взял Максима Кайнова из «Сочи» (на правах аренды). Центральный хавбек Михаил Мальцев подписал с «Ротором» постоянный контракт. Также отметим трансферы Давида Давидяна из «Пюника» и Дмитрия Сасина из «Сокола» — сразу два игрока на правый край полузащиты.
При этом сохранился прежний костяк из лучших игроков. Серьёзными потерями стали только Дмитрий Прищепа (ушёл в «Урал») и Евгений Болотов (вернулся в «Оренбург»).
В первых пяти турах «Ротор» бегал на старых «незрелищных» настройках — набрал всего восемь очков из 15 возможных, забил четыре гола. После победы над «Уфой» (1:0) Бояринцев пообещал, что скоро всё изменится:
«Мы пытаемся играть в атакующий футбол, не отсиживаемся в обороне. Команда строится. Сейчас, объективно, положа руку на сердце, я скажу, что у нас уровень команды поднялся. Глядя на сегодняшнюю игру, могу сказать, мы на правильном пути. Думаю, оценивать нашу работу можно будет после семи-восьми туров. Можно будет конкретно сказать: либо мы готовы к борьбе за верхнюю часть таблицы, либо нет».
Сразу после этого «Ротор» оформил 3:0 в матче с «Торпедо» — допустил много моментов у ворот железного Чагрова, но зато реализовал свои. Затем команда уступила «Спартаку» из Костромы (1:2). А потом выдала серию из трёх побед с общим счётом 10:0. Рубка с «Уралом» закончилась вничью (0:0). Сейчас «Ротор» на пятом месте — до лидирующего «Спартака» всего пять очков.
Бояринцев собрал боевой состав. «Ротор» — лучший по проценту выигранных единоборств (53%). Против волгоградцев действительно трудно играть — перемалывают соперников в среднем блоке и эффективно используют стандарты (лучшие по ударам после угловых — 25).
Впрочем, проблемы тоже есть. «Ротор» занимает лишь 12-ю строчку по качеству обороны. Допускает в среднем 1,11 NPxGA (ожидаемые пропущенные голы без учёта пенальти) за игру.
В «Роторе» свой кандидат на «Золотой мяч»
Главный прогресс «Ротора» — игра в атаке. Вместе с «Челябинском» делит третью строчку по забитым голам (18). Больше только у «Урала» (19) и «Спартака» (20). Качество моментов с игры тоже подросло — 13,05 NPxG (ожидаемые забитые голы без учёта забитых пенальти) за 11 туров. Острее только «Родина» — 15,43 NPxG.
У «Ротора» есть сразу два креативных игрока в центре — Сергей Макаров и Артём Симонян входят в топ-20 футболистов лиги по передачам под удар (накопили 23 на двоих). Активно работают фланги. Особенно выделяется Вячеслав Бардыбахин, способный сыграть как правого, так и левого фулбека.
Но главной надеждой впереди стал Сафронов. У него уже пять голов в 11 турах. Например, вот такой красивый проход Илья оформил в матче с «КАМАЗом».
Причём 27-летний вингер играл на нескольких позициях: центрфорвард, оба фланга атаки, «десятка» в тройке полузащитников. Илья даже попал в голосование от лиги, которая предложила болельщикам выбрать кандидата на «Золотой мяч». Сафронов победил — как всегда, фанаты из Волгограда оказались очень активными.
Впрочем, у «Ротора» есть человек, на котором держится весь локальный успех. Чагров оформил 32 сейва за 11 встреч (четвёртый показатель в лиге). При этом у вратаря «Ротора» 86% отражённых ударов. Это очень высокий процент, близко только Даниил Фролкин из «Факела» (81%). Чагров выручает практически в каждом матче. Причём всегда красиво. Безоговорочно лучший вратарь лиги прямо сейчас.
Готов ли клуб к РПЛ?
Старт у «Ротора» неплохой. Есть борьба минимум за стыки. Однако удержит ли команда темп? На некоторых позициях не хватает глубины. Та же опорная зона страдает из-за травм Никиты Плотникова и Анатолия Макарова. Иногда вылезают проблемы с реализацией.
Бывший игрок «Ротора» Павел Могилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Шуваловым поделился своими наблюдениями:
«На самом деле, “Ротор” выглядит сбалансированно. На каждую позицию есть по два игрока. Причём это достойные футболисты. Понятно, что на старте очень много потащил Чагров. Но у команды, если она бьётся за высокие места, и должен быть такой вратарь. Ещё нравится, как играет Сафронов. По моей оценке, это игрок уровня РПЛ. Дай бог, чтобы “Ротор” вышел в элиту и Илья показал себя уже там».
Руководство «Ротора» доверяет Бояринцеву. На старте сезона были слухи о потенциальном уходе тренера, но они не подтвердились. В марте 2025-го Бояринцев подписал новый контракт по схеме 1+1. В случае выполнения задачи на сезон (выход в РПЛ), соглашение автоматически продлится ещё на год.
Что с финансами? Ещё в 2020-м губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что бюджет «Ротора» не увеличится даже после выхода в РПЛ. Глава региона призвал команду «побеждать без больших денег». Нет особых данных о значительном увеличении финансирования в сезоне-2025/2026. Клуб полагается на бюджетные источники и спонсорскую помощь, но детали не разглашаются.
Официальную задачу на сезон летом 2025-го озвучил спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров: «Занять место выше того, которое мы заняли по итогам летне-осенней части прошлого чемпионата (соответственно, выше шестого. — Прим. “Чемпионата”). И как можно чаще радовать болельщиков в родных стенах». А на вопрос о ближайших перспективах ответил Бояринцев: «Ротор» достоин играть в РПЛ, всё зависит только от нас". Волгоград давно ждёт повышения в классе. Домашний стадион, принимавший матчи ЧМ-2018 — самый посещаемый в Первой лиге (18 954 зрителя в среднем за игру).
«Ротор» уже прошёл одну серьёзную проверку на прочность — не проиграл «Уралу». А вот другие конкуренты уже отобрали у команды Бояринцева сразу шесть очков (костромской «Спартак» и «Челябинск»). В середине недели начался новый путь «Ротора» в Кубке России. И сразу закончился — «Велесу» Алексея Стукалова уступили 1:2. Ну, теперь можно сконцентрироваться на чемпионате.
Полные перспективы Волгограда будут понятны только ближе к зиме. Это боевая команда с очевидными сильными сторонами. При этом Бояринцев стремится к более открытой игре. «Вы можете сегодня сказать, что мы играли вторым номером?» — именно такой вопрос задал корреспонденту на флеш-интервью главный тренер «Ротора» после матча с «Уралом». По крайней мере, атакующий потенциал уже раскрывается. Хватит ли этого для борьбы как минимум за стыки?