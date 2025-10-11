«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Алексей Каштанов (35-я минута) и Владислав Шитов (63). У «Арсенала» отличились Александр Пуцко (45+2) и Алан Цараев (46).