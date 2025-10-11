«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 14-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Алексей Каштанов (35-я минута) и Владислав Шитов (63). У «Арсенала» отличились Александр Пуцко (45+2) и Алан Цараев (46).
«Арсенал» (16 очков) продлил серию без побед в Первой лиге до шести матчей. Команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» (10 очков) идет на 16-й позиции.
В следующем туре «Арсенал» 19 октября на выезде сыграет против «Челябинска», «Торпедо» днем позднее примет ярославский «Шинник».
Футбол, Первая лига, Тур 14
11.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Дмитрий Парфенов
Голы
Арсенал
Александр Пуцко
45+1′
Алан Цараев
46′
Торпедо
Алексей Каштанов
35′
Владислав Шитов
63′
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
4
Даниил Пенчиков
15
Александр Пуцко
31
Кирилл Большаков
77
Алексей Бердников
22
Алан Цараев
25
Александр Трошечкин
27
Резиуан Мирзов
64′
78
Данил Липовой
59
Тигран Аванесян
79′
21
Никита Раздорских
9
Амур Калмыков
64′
29
Максим Максимов
19
Кирилл Богданец
79′
95
Степан Обрывков
Торпедо
12
Егор Бабурин
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
73
Владислав Шитов
22
Олег Кожемякин
45+1′
46′
27
Александр Орехов
21
Александр Ломакин
76′
46
Виталий Дунай
97
Марио Чурич
41′
61′
8
Артур Галоян
38
Александр Чупаев
48′
76′
7
Александр Юшин
79
Алексей Каштанов
86′
9
Душан Бакич
Статистика
Арсенал
Торпедо
Желтые карточки
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти