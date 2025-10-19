Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.12
П2
7.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.42
П2
5.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.69

«Челябинск» сыграл вничью с «Арсеналом»

«Челябинск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом».

Источник: ФНЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Челябинск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы забили Матвей Урванцев (10-я минута) и Гаррик Левин (39). Мячи гостей на счету Амура Калмыкова (47) и Тамариндо (82, с пенальти).

«Челябинск» с 24 очками идет на пятом месте в таблице. Продливший безвыигрышную серию до семи матчей «Арсенал» (17 очков) располагается на 12-й позиции.

Челябинск
2:2
Первый тайм: 2:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 15
19.10.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Дмитрий Гунько
Голы
Челябинск
Матвей Урванцев
10′
Гаррик Левин
38′
Арсенал
Амур Калмыков
47′
Эдарлин Рейес
82′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
82′
66
Ян Гудков
18
Константин Кертанов
90+6′
70
Гаррик Левин
70′
77
Денис Самойлов
49′
5
Булат Гатин
71′
29
Матвей Урванцев
10
Рамазан Гаджимурадов
83′
19
Тимофей Комиссаров
15
Денис Пушкарев
75′
11
Александр Носов
Арсенал
42
Александр Мелихов
90′
4
Даниил Пенчиков
15
Александр Пуцко
77
Алексей Бердников
90+3′
22
Алан Цараев
46′
9
Амур Калмыков
45
Никита Кармаев
1′
65′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
25
Александр Трошечкин
79′
29
Максим Максимов
27
Резиуан Мирзов
65′
7
Эдарлин Рейес
59
Тигран Аванесян
71′
21
Никита Раздорских
84′
19
Кирилл Богданец
65′
95
Степан Обрывков
88′
Статистика
Челябинск
Арсенал
Желтые карточки
5
6
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти