«Челябинск» сыграл вничью с «Арсеналом»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы забили Матвей Урванцев (10-я минута) и Гаррик Левин (39). Мячи гостей на счету Амура Калмыкова (47) и Тамариндо (82, с пенальти).