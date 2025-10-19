«Челябинск» сыграл вничью с «Арсеналом»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Челябинск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы забили Матвей Урванцев (10-я минута) и Гаррик Левин (39). Мячи гостей на счету Амура Калмыкова (47) и Тамариндо (82, с пенальти).
«Челябинск» с 24 очками идет на пятом месте в таблице. Продливший безвыигрышную серию до семи матчей «Арсенал» (17 очков) располагается на 12-й позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 15
19.10.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Дмитрий Гунько
Голы
Челябинск
Матвей Урванцев
10′
Гаррик Левин
38′
Арсенал
Амур Калмыков
47′
Эдарлин Рейес
82′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
82′
66
Ян Гудков
18
Константин Кертанов
90+6′
70
Гаррик Левин
70′
77
Денис Самойлов
49′
5
Булат Гатин
71′
29
Матвей Урванцев
10
Рамазан Гаджимурадов
83′
19
Тимофей Комиссаров
15
Денис Пушкарев
75′
11
Александр Носов
Арсенал
42
Александр Мелихов
90′
4
Даниил Пенчиков
15
Александр Пуцко
77
Алексей Бердников
90+3′
22
Алан Цараев
46′
9
Амур Калмыков
45
Никита Кармаев
1′
65′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
25
Александр Трошечкин
79′
29
Максим Максимов
27
Резиуан Мирзов
65′
7
Эдарлин Рейес
59
Тигран Аванесян
71′
21
Никита Раздорских
84′
19
Кирилл Богданец
65′
95
Степан Обрывков
88′
Статистика
Челябинск
Арсенал
Желтые карточки
5
6
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти