«Волга» обыграла «Уфу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ульяновская «Волга» нанесла поражение «Уфе» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.

Источник: Страница ФК "Волга" (Ульяновск) Вконтакте

Встреча, которая прошла в понедельник в Ульяновске, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Артур Мурза (6-я минута) и Евгений Воронин (51).

«Волга» прервала безвыигрышную серию из четырех матчей и с 15 очками идет на 14-м месте в таблице. «Уфа» (13 очков) располагается на 15-й позиции.

Волга
2:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 15
20.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Омари Тетрадзе
Голы
Волга
Артур Мурза
6′
Евгений Воронин
51′
Составы команд
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
20
Константин Ковалев
88′
3
Олег Красильниченко
30
Айдар Хабибуллин
2′
4
Камиль Ибрагимов
99
Андрей Костин
37
Евгений Воронин
86′
17
Игорь Гершун
10
Гиоргий Уридия
64′
9
Дмитрий Каменщиков
29
Руслан Шагиахметов
86′
14
Владислав Яковлев
19
Владислав Руденко
63′
8
Денис Рахманов
7
Артур Мурза
63′
28
Данил Новиков
Уфа
31
Александр Беленов
55
Евгений Шляков
15
Алан Хабалов
24′
96
Алексей Барановский
79
Константин Троянов
11
Осман Минатулаев
88
Мигран Агеян
53′
23
Данил Ахатов
22
Залимхан Юсупов
26′
75′
21
Никита Мацхарашвили
24
Филип Мрзляк
18′
10
Расул Гыстаров
17
Давид Озманов
71′
75′
19
Эмиль Майоров
70
Дилан Ортис
53′
77
Чимези Уильямс
Статистика
Волга
Уфа
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
10
2
Угловые
6
5
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
