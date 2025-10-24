«Урал» обыграл тульский «Арсенал», несмотря на гол Мирзова

В первом тайме «уральцы» дважды поразили ворота хозяев — отличились Юрий Железнов (15-я минута) и Матвей Бардачев (39).
Во второй половине туляки отыграли один мяч — Резиуан Мирзов реализовал пенальти (56). Итоговый счет — 2:1 в пользу екатеринбуржцев.
После этого матча «Урал» поднялся на 2-е место в таблице Лиги PARI (30 очков), а «Арсенал» занимает 11-ю строчку (17 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 16
24.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Мирослав Ромащенко
Голы
Арсенал
Резиуан Мирзов
56′
Урал
Юрий Железнов
15′
Матвей Бардачев
39′
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
4
Даниил Пенчиков
15
Александр Пуцко
25
Александр Трошечкин
27
Резиуан Мирзов
9
Амур Калмыков
77
Алексей Бердников
83′
7
Эдарлин Рейес
22
Алан Цараев
90′
14
Милош Брнович
59
Тигран Аванесян
37′
75′
29
Максим Максимов
19
Кирилл Богданец
75′
95
Степан Обрывков
Урал
57
Александр Селихов
4
Матвей Бардачев
5
Тимур Аюпов
6
Фаниль Сунгатулин
44
Владислав Малькевич
14
Юрий Железнов
24
Егор Филипенко
46′
2
Силвие Бегич
34
Тимофей Маргасов
74′
16
Фернандо Итало
59
Евгений Харин
69′
11
Владислав Карапузов
10
Мартин Секулич
76′
86′
37
Виталий Бондарев
97
Илья Ишков
69′
50
Максим Воронов
Статистика
Арсенал
Урал
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
